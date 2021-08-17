Жительница Башкирии отдала мошенникам из Instagram 1,5 млн рублей

40-летняя жительница Дюртюлинского района стала жертвой мошенников, действующих в социальной сети Instagram.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, женщине написал сообщение ранее незнакомый ей мужчина и предложил инвестировать в акции крупных российских компаний. Якобы это очень выгодное предложение, от которого нельзя отказываться. Затем аферист позвонил по телефону, убедил женщину оформить кредит и отправить более полутора миллионов рублей на продиктованные им счета.

Жертва слишком поздно поняла, что попалась на удочку мошенников.