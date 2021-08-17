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17.08.2021 22:28
Рубрика: Власть

Для родной спортшколы алтайского олимпийца закупят современное оборудование

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)
Тир спортшколы №1 в Бийске, где вырос трехкратный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио Сергей Каменский, получит современное оборудование на восемь миллионов рублей. Это уже второй подарок от государства алтайскому олимпийцу после его возвращения из Японии. На днях президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении Каменского медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Титулованный стрелок не раз говорил, что его спортивное детство и юность проходили в "средневековых условиях". В последнее время власти края немало сделали для улучшения материальной базы родной спортшколы Каменского. Тем не менее с оснащением тира оставались проблемы, о чем во время Игр рассказал корреспонденту "РГ" отец Сергея, заслуженный тренер России Игорь Каменский:

В Алтайском крае потратят полмиллиарда рублей на сельские автобусы

- Станет ли успех Сергея импульсом к дальнейшему развитию пулевой стрельбы в нашем городе? Сложный вопрос... Я мог бы много чего сказать по этому поводу, но ограничусь главным - надо поднимать материальную базу. Оборудование устарело. Что-то мы пытаемся обновлять, однако в целом те установки, на которых мы стреляем, - это уже прошлый век.

Публикация интервью на сайте "РГ" не прошла незамеченной. Губернатор края Виктор Томенко поручил региональному минспорта оказать дополнительную поддержку бийской спортшколе с учетом пожеланий тренера и спортсмена. На оснащение стрелкового тира по последнему слову техники потребуется около восьми миллионов рублей - будет закуплено швейцарское оборудование.

- Стрельба - технический вид спорта, требующий больших затрат. Не имея ничего, сложно достичь результатов. Когда я начинал путь к сборной, много вещей, экипировку покупал сам. Даже пневматическое оружие, - вспомнил на встрече с журналистами призер Олимпийских игр.

Кстати

Сергей Каменский раскрыл секрет, почему он неважно начал финальную стрельбу в упражнении из трех положений, в которой в итоге взял серебряную медаль:

- Плохое начало связано с волнением. Месяца за два до Олимпиады мы многое изменили в изготовке при стрельбе с колена, и мне не хватило соревновательной практики. Но именно неудачная серия меня успокоила: я расслабился, отпустил ситуацию - и стрельба пошла. Получилось как у спринтера, который поздно среагировал на выстрел стартового пистолета, и пришлось наверстывать. В целом получилось хорошо.

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