Для родной спортшколы алтайского олимпийца закупят современное оборудование

Титулованный стрелок не раз говорил, что его спортивное детство и юность проходили в "средневековых условиях". В последнее время власти края немало сделали для улучшения материальной базы родной спортшколы Каменского. Тем не менее с оснащением тира оставались проблемы, о чем во время Игр рассказал корреспонденту "РГ" отец Сергея, заслуженный тренер России Игорь Каменский:

- Станет ли успех Сергея импульсом к дальнейшему развитию пулевой стрельбы в нашем городе? Сложный вопрос... Я мог бы много чего сказать по этому поводу, но ограничусь главным - надо поднимать материальную базу. Оборудование устарело. Что-то мы пытаемся обновлять, однако в целом те установки, на которых мы стреляем, - это уже прошлый век.

Публикация интервью на сайте "РГ" не прошла незамеченной. Губернатор края Виктор Томенко поручил региональному минспорта оказать дополнительную поддержку бийской спортшколе с учетом пожеланий тренера и спортсмена. На оснащение стрелкового тира по последнему слову техники потребуется около восьми миллионов рублей - будет закуплено швейцарское оборудование.

- Стрельба - технический вид спорта, требующий больших затрат. Не имея ничего, сложно достичь результатов. Когда я начинал путь к сборной, много вещей, экипировку покупал сам. Даже пневматическое оружие, - вспомнил на встрече с журналистами призер Олимпийских игр.

Кстати

Сергей Каменский раскрыл секрет, почему он неважно начал финальную стрельбу в упражнении из трех положений, в которой в итоге взял серебряную медаль:

- Плохое начало связано с волнением. Месяца за два до Олимпиады мы многое изменили в изготовке при стрельбе с колена, и мне не хватило соревновательной практики. Но именно неудачная серия меня успокоила: я расслабился, отпустил ситуацию - и стрельба пошла. Получилось как у спринтера, который поздно среагировал на выстрел стартового пистолета, и пришлось наверстывать. В целом получилось хорошо.