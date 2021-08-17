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17.08.2021 12:52
Рубрика: Общество

Кардиолог объяснил, как вакцинироваться гипертоникам

Текст: Наталья Граф (Томск)

Томский кардиолог Сергей Антипов рассказал об особенностях вакцинации против коронавируса у пациентов, страдающих гипертонией и ишемической болезнью сердца.

Фото: iStock
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По словам врача, у людей с такими заболеваниями повышается вероятность неблагоприятного течения коронавируса. COVID-19 может вдвойне усугубить их состояние и привести к развитию инфарктов, инсультов, вызвать сгущение крови.

- Поэтому пациентам кардиологического профиля необходимо вакцинироваться, - считает заведующий отделением кардиологии Томской областной клинической больницы, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Томской области, кандидат медицинских наук Сергей Антипов. - Прививка позволяет перенести коронавирус в более легкой форме или не заболеть вовсе.

Кардиолог отметил, что после вакцинации могут возникнуть побочные эффекты - повышение температуры и ломота в мышцах. Но это несравнимо с теми рисками, которые угрожают не привитым пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Антипов также напоминает о том, что в период пандемии пациентам с гипертонией или ишемической болезнью особенно важно регулярно принимать медикаменты, прописанные лечащим врачом.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Вакцинация от коронавируса

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