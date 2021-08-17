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17.08.2021 22:20
Рубрика: Происшествия

На Алтае бывшего вице-губернатора осудили за махинации с лекарствами

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)
В Алтайском крае экс-зампред регионального правительства Ирина Долгова получила три года условно за превышение должностных полномочий. Махинации чиновницы с лекарственными препаратами принесли краевой казне больше 300 тысяч рублей убытков. Следствие выяснило, что, став зампредом правительства, предприимчивая дама активно пользовалась своими связями в минздраве.

- Она организовала своему знакомому бесплатное лечение дорогостоящими препаратами, - пояснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - В суде удалось доказать, что ее протеже осенью 2018 года бесплатно получил дорогое лекарство на общую сумму свыше 200 тысяч рублей, хотя не имел права на такие льготы.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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Другой своей знакомой чиновница помогла сбыть через сеть региональных государственных аптек просроченные медпрепараты. Следователи обнаружили, что "Аптеки Алтая" выкупили у подруги вице-губернатора партию неликвидных лекарств за полную стоимость, а вот продавали их с огромными скидками, буквально за копейки. Убытки бюджетного предприятия превысили 107 тысяч рублей.

Свою вину чиновница признала еще в ходе следствия. Учитывая это, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и лишением права занимать высокопоставленные должности в течение трех лет.

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