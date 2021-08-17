На Алтае бывшего вице-губернатора осудили за махинации с лекарствами

В Алтайском крае экс-зампред регионального правительства Ирина Долгова получила три года условно за превышение должностных полномочий. Махинации чиновницы с лекарственными препаратами принесли краевой казне больше 300 тысяч рублей убытков. Следствие выяснило, что, став зампредом правительства, предприимчивая дама активно пользовалась своими связями в минздраве.

- Она организовала своему знакомому бесплатное лечение дорогостоящими препаратами, - пояснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - В суде удалось доказать, что ее протеже осенью 2018 года бесплатно получил дорогое лекарство на общую сумму свыше 200 тысяч рублей, хотя не имел права на такие льготы.

Другой своей знакомой чиновница помогла сбыть через сеть региональных государственных аптек просроченные медпрепараты. Следователи обнаружили, что "Аптеки Алтая" выкупили у подруги вице-губернатора партию неликвидных лекарств за полную стоимость, а вот продавали их с огромными скидками, буквально за копейки. Убытки бюджетного предприятия превысили 107 тысяч рублей.

Свою вину чиновница признала еще в ходе следствия. Учитывая это, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и лишением права занимать высокопоставленные должности в течение трех лет.