Новосибирец ограбил банк, вооружившись пистолетом-зажигалкой

В Новосибирске задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк и угрожавшего работникам предметом, похожим на боевое оружие. Как сообщили в управлении Росгвардии по Новосибирской области, "пистолет", с которым преступник ворвался в финансовое учреждение, оказался зажигалкой.

Попытка ограбления банка произошла в Советском районе Новосибирска. Неудачливый грабитель, угрожая якобы боевым пистолетом, выгнал посетителей из помещения, а затем приказал одной из сотрудниц выложить имеющиеся в кассе деньги на стойку. Ему даже удалось завладеть наличными, но ненадолго.

После того, как грабитель вышел на улицу, работница банка нажала тревожную кнопку для экстренного вызова сотрудников Росгвардии. Оперативный отряд оказался на месте в считаные минуты и задержал подозреваемого с сувенирным пистолетом. Дальше работать с предполагаемым грабителем будут уже сотрудники полиции.