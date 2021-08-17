Участок земли Минобороны РФ передадут Красноярскому краю

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение передать земельный участок ведомства, находящийся на территории Емельяновского района Красноярского края, в собственность региона.

Специалисты Минобороны проанализировали возможности использования ведомственного участка рядом с "Совхозом Сибиряк" и признали эту землю не имеющей перспектив для военного ведомства.

Рабочая группа, в которую вошли представители департамента военного имущества Минобороны и правительства Красноярского края, уже начала работу по передаче участка.

Ранее с соответствующей просьбой к Сергею Шойгу обратились рабочие завода "Красмаш". По словам министра, в Минобороны к подобным просьбам подходят крайне внимательно, говорится в сообщении ведомства.