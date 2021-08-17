В Кировском районе Новосибирска возобновили строительство детского сада

Проблемный объект планировалось ввести в декабре, но из-за проблем с финансированием строительство было приостановлено. Новый детский сад на улице Шевелева на 265 мест должен был стать вторым в микрорайоне Просторный и снизить нагрузку на единственный действующий здесь детсад. Для Кировского района Новосибирска проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях особенно актуальна. Территория активно застраивается, растет число жителей, детей становится все больше.

- В Кировском районе в последнее время построено много детских садов, но в этом микрорайоне - в Просторном - действует пока только один, а потребность в местах огромная. Люди постоянно к нам обращаются с вопросом: "Когда откроют еще детские сады?" Сегодня им приходится возить детей на Северо-Чемской ж/м, на Оловозаводскую, - рассказал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вениамин Пак.

По плану сдача детского сада планировалась в декабре 2021 года, но в мае финансирование строительства неожиданно прервалось. Застройщик был вынужден прекратить работы. Проблему взял под контроль депутат Государственной Думы Виктор Игнатов. Вместе с представителями подрядной организации, Управления капитального строительства и профильного департамента мэрии Новосибирска он посетил проблемный объект.

- Мы договорились о том, что в ближайший месяц будут выполнены главные работы - это внешние сети, в первую очередь канализация. Это то, что существенно сдерживает реализацию этого проекта и ввод садика в эксплуатацию, потому их нужно завершить до наступления холодов. Нас заверили, что в конце этой недели выходит дополнительный субподрядчик непосредственно для выполнения этих работ, в течение месяца канализацию завершат. По мере осуществления работ, связанных с благоустройством, будет выполнено водоотведение и ливневая канализация. Если это сделать, то, поскольку садик к теплу уже подключен, работы по отделке, установке мебели и технологического оборудования могут выполняться уже в теплом контуре - в октябре-ноябре, - рассказал Виктор Игнатов об итогах совещания.

Между Управлением капитального строительства и подрядчиком достигнута договоренность, что пока все работы подрядчик выполнит за свой счет, фактически в кредит. Долги перед ним город закроет сразу после получения положительного решения госэкпертизы. Со своей стороны представители депутатского корпуса постараются максимально ускорить этот процесс. Ориентировочно решение должно быть выдано в середине сентября.

- Подрядчик заверяет, что напряженно, но в срок до 1 декабря они попытаются закончить работы и ввести объект в эксплуатацию. Честно говоря, я сомневаюсь в этом, но если тот график, который мы согласовали и станем контролировать, действительно будет выполнен, то тогда в эти сроки, по крайней мере, до Нового года, можно попытаться уложиться. Главное сейчас - канализация. Если в течение месяца работы будут выполнены, то эти сроки становятся более-менее реальными, - отметил Виктор Игнатов.

Напомним, что в Новосибирской области в 2020 году был снижен дефицит в дошкольных образовательных учреждениях на 3200 мест, сданы 16 новых детских садов, ввод новых объектов образования в регионе продолжается. В 2021 году запланировано создать еще около 1800 мест для дошкольников, что позволит сократить дефицит и закрыть вопрос обеспеченности детскими садами детей от 3 до 7 лет.