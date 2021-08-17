В Новосибирске эксперты обсудили острые вопросы здравоохранения

Развитие медицины в отдаленных уголках Новосибирской области - одна из ключевых для региона тем. По мнению депутатов и экспертов, сейчас важно продолжать строительство ФАПов, больниц и поликлиник в области, чтобы все жители региона могли своевременно получить качественную медицинскую помощь.

- Уже сейчас, помимо ФАПов, в регионе в рамках национального проекта "Здравоохранение" до 2024 года планируется создать 16 центров амбулаторной онкологической помощи, три из которых начнут функционировать уже до конца 2021 года. Они появятся в этом году в Барабинской, Тогучинской и Бердской центральных районных больницах, - подчеркнул депутат Законодательного собрания Новосибирской Олег Иванинский.

В Новосибирской области все также есть нужда в квалифицированных специалистах. Участники обсуждения внесли предложения о дальнейшем развитии программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Сейчас планируется дополнительное финансирование на покупку служебного жилья и на различные материальные выплаты молодым специалистам. Это позволит закрепиться молодым врачам на новом месте.

Другой важной инициативой стало увеличение количества целевого приема в медицинские университеты и колледжи, а также - ранняя профориентация и формирование медицинских классов. Еще один важнейший вопрос - обеспечение людей, только что прошедших лечение, бесплатными лекарствами. Это предложение коснулось пациентов с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Если раньше для бесплатного получения требовалось сначала оформить инвалидность, то теперь это станет возможным и до оформления необходимых бумаг.

- Медицина - это сложно. Здесь приходится видеть чужую боль и страдание, а с этим справится не каждый. Сейчас мы часто сталкиваемся с тем, что ребенок поступает в медицинский на целевое, а потом понимает, что это не для него, или не тянет, а место и потенциальный специалист теряются. Я предлагаю еще до ЕГЭ и поступления в университет проводить раннюю профориентацию и создавать медицинские классы. Важно рассказать подрастающему поколению, что это достаточно сложная профессия, которая требует выдержки и огромных знаний, - подытожил обсуждение Олег Иванинский.