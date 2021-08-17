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17.08.2021 13:51
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске задержали серийного насильника несовершеннолетних

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирская полиция задержала 22-летнего подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Как сообщили в Следственном управлении СК по региону, известно о двух эпизодах совершенных им изнасилований.

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Первое из двух преступлений маньяк совершил 14 августа. В тот день заявление в полицию написала женщина, сообщившая об изнасиловании ее дочери в Заельцовском парке. Правоохранители начали розыск подозреваемого, но в тот же день задержать его не удалось. Предполагаемого насильника нашли 15 августа, после того как он напал на другую девочку в лесном массиве на территории Дзержинского района Новосибирска.

Пострадавшая сообщила о преступлении при первой же возможности, смогла дать описание преступника, и полицейские, обнаружив подозреваемого, задержали его. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте фигуранта.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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