В Новосибирске задержали серийного насильника несовершеннолетних

Новосибирская полиция задержала 22-летнего подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Как сообщили в Следственном управлении СК по региону, известно о двух эпизодах совершенных им изнасилований.

Первое из двух преступлений маньяк совершил 14 августа. В тот день заявление в полицию написала женщина, сообщившая об изнасиловании ее дочери в Заельцовском парке. Правоохранители начали розыск подозреваемого, но в тот же день задержать его не удалось. Предполагаемого насильника нашли 15 августа, после того как он напал на другую девочку в лесном массиве на территории Дзержинского района Новосибирска.

Пострадавшая сообщила о преступлении при первой же возможности, смогла дать описание преступника, и полицейские, обнаружив подозреваемого, задержали его. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте фигуранта.