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17.08.2021 14:10
Рубрика: Власть

В Новосибирской области растет спрос на обучение рабочим специальностям

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области с 2015 по 2021 год объем контрольных цифр приема в колледжи и техникумы увеличился на 1167 бюджетных мест и составил более 11,2 тысячи мест в 2021-2022 учебном году. При этом возросла востребованность обучения рабочим специальностям.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

 Министр образования региона Сергей Федорчук, комментируя итоги вступительной кампании в учреждения среднего профессионального образования (СПО), отметил, что в текущем году наиболее востребованными специальностями у абитуриентов стали "коммерция" - подано 18 заявлений на одно бюджетное место, "дизайн" (13 заявлений на одно место), "графический дизайнер" (8 заявлений), "информационные системы и программирование" (в разные колледжи региона подано от 4 до 11 заявлений), "мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей" (от 4 до 7 заявлений), "операционная деятельность в логистике" (8 заявлений).

Фото: Семен Антонов/ РИА Новости
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Также министр отметил достаточно высокий уровень трудоустройства людей по выбранным специальностям - более 70 процентов.

 - Это один из лучших показателей трудоустройства выпускников колледжей и техникумов в стране, он свидетельствует о чуткой реакции среднеспециального образовательного звена во взаимодействии с региональным министерством образования на запросы работодателей, - подчеркнул Сергей Федорчук.

 Директор Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники Андрей Безгеймер отметил, что за последние два года в колледже открыто порядка 200 новых мест, а уровень подготовки студентов заметно повысился.

 В свою очередь, руководитель Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства Иван Сырмолотов обратил внимание на то, что более востребованными стали технические специальности, ими, в том числе, интересуются девушки. У них популярны такие направления обучения, как мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

 В этом году приемная кампания во всех образовательных организациях проходила в смешанном формате - как онлайн, так и очно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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