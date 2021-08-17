В Томске спасли пациента с опухолью глотки размером с куриное яйцо

Специалисты отделения челюстно-лицевой хирургии Томской областной клинической больницы прооперировали мужчину с редкой патологией - огромной опухолью в области глотки.

Пациент обратился к медикам с жалобами на то, что в области глотки ему что-то сильно мешает. Мужчине было тяжело дышать и принимать пищу, у него сильно изменился голос.

- Мы провели обследование и диагностировали доброкачественное новообразование задней стенки глотки, оно находилось за миндалиной, - рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии, главный внештатный специалист департамента здравоохранения по челюстно-лицевой хирургии Алексей Мокроусов.

Как сообщает департамент здравоохранения региона, операция длилась около двух часов под общим наркозом. В результате хирурги удалили из глотки пациента опухоль размером 4,6 на 3,2 сантиметра.

Спасенный мужчина уже выписан из стационара под амбулаторное наблюдение. Теперь он наконец-то может нормально дышать и принимать пищу.