В Туве молния убила женщину и ее сына

Во время грозы, разразившейся в Республике Тыва 13 августа, молния убила двух человек. Это произошло неподалеку от села Бора-Тайга Сут-Хольского кожууна, сообщает Интерфакс со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района.

Женщина, более 30 лет работавшая в республике школьным фельдшером высшей категории, вместе с одним из четверых сыновей отдыхала в окрестностях села, где находится целебный источник. Началась гроза, и мать с сыном укрылись от дождя в палатке. Они погибли от удара молнии.

Администрация Сут-Хольского района выразила соболезнования родным и близким Лиры Ангыр-ооловны Монгуш и ее сына. Пресс-служба района на странице в социальной сети "ВКонтакте" отметила, что женщина была ответственным работником, примерной, скромной матерью, воспитавшей четверых умных, талантливых, спортивных сыновей.