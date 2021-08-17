На горнолыжных курортах СКФО займутся культурой экстремалов

На Эльбрусе будут повышать культуру пребывания в горах фрирайдеров и альпинистов, что должно повысить безопасность катания на склонах Кавказских гор и восхождения на самый высокий пик Европы.

Как только фрирайдеры покидают территорию курорта, они берут ответственность за свою жизнь на себя. Фото: Владимир Аносов/РГ

Инициаторами проекта стали госкорпорация "Курорты Северного Кавказа" (КСК) и Ассоциация горных гидов России (АГГР), которые подписали соответствующее соглашение. Касается оно лыжников и сноубордистов, жаждущих зимой покорять необорудованные склоны, а также альпинистов, совершающих восхождения с южной стороны Эльбруса. В КСК отмечают, что пока все призывы к ним носят рекомендательный характер.

"Одна из миссий КСК - популяризация активного отдыха, но обязательно безопасного. Все больше наших гостей встают на лыжи и сноуборды. Фрирайд - вид катания, к которому приходят те из них, кто чувствует себя уверенно на склоне. Наша самая высокогорная канатная дорога страны, расположенная на Эльбрусе, делает альпинистские высоты доступными массовым туристам, и все больше людей стремятся подняться на вершину. Поэтому закономерно наше желание популяризировать цивилизован-ный фрирайд, ски-тур, альпинизм", - заявили корреспонденту "РГ" в КСК.

Сотрудники рекреационных комплексов отвечают за безопасность гостей только на маркированных трассах, тропах и канатной дороге. Как только человек покидает территорию курорта, он берет ответственность за свою жизнь на себя.

"Соглашение с ассоциацией - единственной в стране профильной организацией в этой области - дает нам возможность повысить культуру внетрассового катания и восхождений. Оно поможет сделать экстремальный отдых безопаснее, мы будем доносить до гостей курортов, что альпинизм и фрирайд - увлечения, связанные с большим риском, и здесь важно не переоценить свои силы и умения", - добавили в госкорпорации.

Специалисты Ассоциации горных гидов России будут маркировать склоны, которые представляют наибольшую опасность для фрирайдеров из-за большой вероятности схода лавин

В разговоре с корреспондентом "РГ" исполнительный директор АГГР Денис Симавский отметил, что он не сторонник запретительных мер. Тем более сейчас нет правовых механизмов, которые бы позволили ограничить пребывание людей на склонах, то есть даже в случае, если группа восходителей явно пренебрегает безопасностью, никто не может принудительно спустить ее вниз. Тем не менее принять определенные меры, чтобы избежать ЧП, можно.

- Совместно с КСК мы договорились, что на Эльбрусе ратракам и снегоходам будет запрещено подниматься с туристами на высоту 5100 метров, где начинается так называемая косая полка. Это крайне опасно, я знаю только трех пилотов, которые могут без риска туда доехать, у них есть необходимые навыки, а техника подготовлена должным образом. Да и нужны такие подъемы только в случае проведения спасательных работ, когда людей срочно спускают вниз. Мы решили ограничить высоту подъема ратраков и снегоходов верхней границей скал Пастухова - 4700 метров, - сообщил Симавский.

Кроме того, по его словам, в зимнее время специалисты Ассоциации горных гидов России станут маркировать склоны, которые представляют наибольшую опасность для фрирайдеров из-за большой вероятности схода лавин. Также начнут проверять приюты, где останавливаются альпинисты, готовящиеся к восхождению.

- К примеру, в приютах, которые находятся в труднодоступных районах на высоте более 3000 метров, всегда чисто, есть запас еды, дрова, свечи. Если оказаться в таком месте в непогоду, то можно протянуть достаточно долго. Но стоит попасть в приют, к которому можно подъехать на машине, как будто оказываешься на свал- ке, - сетует исполнительный директор АГГР.

С этим согласен гид Евгений Пташников, который работает на Эльбрусе. Он отмечает, что на высший пик Европы нередко ходят люди, далекие от альпинистской культуры. Но в то же время Пташников опасается, что ограничительные меры могут ударить по тем, кто работает в горах:

- С бардаком на Эльбрусе уже давно нужно что-то делать. Подняться туда - это ведь не съездить с друзьями на выходных к водопадам. Высота более пяти тысяч метров - опасная. Всевозможные структуры - от МЧС до коммерческих организаций - давно уже грозятся ввести какие-то ограничения. Часто советы дают те, кто не имеет к горам никакого отношения. Поэтому важно сформировать профессиональное сообщество, которое бы решало, что правильно, а что нет. Какие-то элементарные требования необходимы. К примеру, надо обязать людей регистрироваться у спасателей, получать страховку.

Он считает, что проблема не столько в низкой культуре восходителей, сколько в сложности выработки критериев, по которым туристов будут пускать в горы. И пока их не установят, изменить ситуацию с безопасностью на высоте практически невозможно.

Перспективы развития

Туркомплекс "Эльбрус" - самый популярный курорт в СКФО. В минувший зимний сезон здесь продали около 240 тысяч ски-пассов - это на 64 процента больше, чем в сезоне 2018/2019. Сравнивать с ним правильнее, потому что в 2020-м он завершился преждевременно из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Скоро курорт сможет принимать еще больше гостей. Уже согласовано строительство двух новых канатных дорог: кресельной протяженностью 200 метров и гондольной длиной 840 метров. Они будут везти людей в новые зоны катания, расположенные на высоте 3515 метров. Сейчас гостям доступны 17 километров трасс, к 2030 году будет почти в три раза больше - 47 километров.

- Сегодня начинается масштабная модернизация существующей и строительство новой туристической инфраструктуры, - рассказал генеральный директор АО "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев. - В наших планах - к 2030-му принимать более миллиона туристов в год. Стратегический инвестор должен появиться в 2025-м.

Как сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, на развитие "Эльбруса" до 2023 года предусмотрено потратить 8,6 миллиарда рублей: "На эти средства предстоит построить 30 километров новых горнолыжных трасс, в пять раз увеличить номерной фонд. В планах - привлечь в туристическую и горнолыжную инфраструктуру 24 миллиарда рублей частных инвестиций. Но для этого нужно решить основные проблемы, сдерживающие развитие курорта".

В частности, необходимо обеспечить район объектами инженерной инфраструктуры, в том числе энергетическими. С учетом планов развития курорта потребление электричества на этой территории должно увеличиться в четыре раза - с 4,4 до 17,9 мегаватта. Чтобы получить такую мощность, требуется реконструировать действующие энергообъекты и построить новые. "Финансирование запланировано, будем приступать к проектированию. Заявка на технологическое присоединение к сетям направлена в "Россети Северный Кавказ", - добавил Хасан Тимижев.

Между тем

28 августа на курорте "Эльбрус" пройдет экологическая акция "Чистая гора". Желающие очистить от мусора зону высокогорья поднимутся на канатной дороге на высоту 3847 метров. Оттуда волонтеры отправятся по маршрутам, по которым каждое лето идут тысячи туристов и альпинистов. Уборка охватит территорию от поляны Азау до ледников, участники станут работать группами из нескольких человек. В 2020 году убрать мусор со склонов Эльбруса приезжали 320 человек, они собрали 50 тонн отходов.