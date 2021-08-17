На Ставрополье аграрии собрали 8,6 миллиона тонн зерна

В регионе завершилась жатва. Зерноводы края в нынешнем сельхозсезоне пытаются компенсировать потери прошлого года, которые они понесли из-за сильной засухи, но уже ясно, что на смену погодным испытаниям приходят рыночные - цена на зерно не всегда позволяет окупить затраты на подорожавшие ресурсы.

Согласно данным министерства сельского хозяйства Ставрополья, аграрии собрали этим летом 8,6 миллиона тонн зерна, из них 20 процентов выращено фермерами. Средняя урожайность - 38 центнеров с гектара. Результат недотягивает до регионального рекорда, который был установлен в 2017 году, когда удалось намолотить 9,3 миллиона тонн. Урожайность значительно меняется от района к району. На востоке края она составляет 19-20 центнеров с гектара, на западе варьируется в диапазоне от 40 до 62 центнеров, а на отдельных полях достигает 70-80.

- Хорошие результаты на СХП и в КФХ обусловлены, прежде всего, использованием передовых технологий, интенсивных сортов, а также правильным применением удобрений, средств защиты растений и, конечно, усилиями аграриев, - заявил министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников.

Однако сами аграрии считают, что жатва прошла не так уж успешно. Николай Шурупов, генеральный директор СХП ООО "Свободный труд" - крупного агрохолдинга в Новоселицком округе, отмечает, что урожай мог быть и больше, однако зерноводам до сих пор аукаются последствия прошлогодней засухи, которая будет сказываться на результатах еще несколько лет:

- Если сравнивать с 2020 годом, тяжелейшим для сельского хозяйства, то урожай удовлетворительный. Но в целом для региона результат слабый. Из-за отсутствия влаги омертвел верхний продуктивный слой поч- вы. В нынешнем году недобрали зерна, так как корневая система у растений полностью не развилась. Поверхностных же корней недостаточно, необходимо, чтобы они уходили в глубь как минимум на 1,2 метра. К сожалению, добиться этого не удалось.

По его словам, спасла аграриев яровая пшеница - зимой и весной осадков было достаточно и колосовые культуры смогли нормально пройти вегетативный период. При этом компенсировать недостаток влаги одними агротехнологиями, по мнению Шурупова, не удастся. Он также обратил внимание на очень низкую стоимость зерна - около 12-13 тысяч рублей за тонну, что для некоторых хозяйств даже ниже себестоимости.

Урожай мог быть и больше, однако зерноводам до сих пор аукаются последствия прошлогодней засухи, которая будет сказываться на результатах еще несколько лет

- Мы собрали 40 центнеров с гектара. Я считаю, скромный результат. И мне трудно представить, как выживают хозяйства, где, к примеру, получили 20 центнеров с гектара, а то и меньше. А такие предприятия в крае есть. При этом дорожают все расходные материалы - дизельное топливо, удобрения, пестициды, семена. Перед уборкой мы продавали урожай 2020 года по 19,6 рубля за килограмм. Считаю, что цена и сейчас должна быть как минимум на таком же уровне.

В новоселицком хозяйстве стараются максимально экономить - здесь построили зернохранилища, чтобы не переплачивать за аренду складов на элеваторах. Урожай же начинают продавать только к началу нового года, когда цена на зерно растет.

А в ООО "Агросахар" из Изобильненского городского округа производство оптимизировали благодаря новой технике. Как рассказал корреспонденту "РГ" генеральный директор компании Николай Скляров, современные машины требуют качественного топлива и обслуживания, но их производительность и надежность позволяют меньше тратить на уборку, а значит, снизить себестоимость продукции.

- Конечно, нынешний урожай не сравнить с прошлогодним - около 62 центнеров с гектара. Нам сейчас удается реализовывать пшеницу четвертого класса по 16 тысяч рублей за тонну. Почти всю продукцию отправляем на мукомольный завод в Краснодарском крае. Заранее договорились о поставках, это позволило избавиться от посредников, которые занижают цену, на чем и зарабатывают, - поясняет Скляров.

Часть урожая в хозяйстве хранят на элеваторах в Изобильном. Однако Скляров не сторонник затягивать с продажами. По его мнению, рынок сейчас крайне изменчив и цена может в любой момент упасть.

- С нашей нестабильностью цены сложно прогнозировать. По возможности что-то придержим, но если нам предложат продать по 17 рублей за килограмм, то согласимся, это позволит остаться с прибылью, - отмечает гендиректор.

Представитель фермерского хозяйства из Петровского района Иван Долгополов говорит, что у зерноводов сейчас положение непростое, особенно у тех, кто оказался вынужден брать кредиты перед сезоном. Платить по долгам нужно в конце лета - начале осени, когда цена на урожай низкая, поэтому многие хозяйства продают пшеницу себе в убыток.

- Ситуацию усугубляет то, что себестоимость продукции растет. Дорожает практически все - топливо, химикаты, удобрения, стройматериалы. И цена на зерно, которой раньше аграрии радовались, сейчас лишь позволяет свести концы с концами, - сетует Долгополов.

У него есть своя пекарня, и на вопрос, повлияет ли рост стоимости зерна на цену хлебобулочных изделий, он отвечает положительно:

- Но влияние это будет минимальное. Наверняка все помнят подорожание хлеба в прошлом году на юге России. Тогда это произошло из-за скудного урожая на Ставрополье. Было затратно везти зерно из других регионов. В нынешнем году, если хлеб и вырастет в цене, то только потому, что дороже станет его производить. Стоимость пшеницы повлияет незначительно, так как в цене буханки на пшеницу приходится лишь несколько процентов, остальное - производство, упаковка, оплата труда и так далее.

Кстати

Ранее появилась информация о том, что производители хлеба в течение августа поднимут цены на семь-двенадцать процентов. Объясняется это ростом цен на сырье, упаковку и логистику. Однако в министерстве сельского хозяйства России заверили, что для опасений нет причин. "Цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне. Так, за последний год отпускная стоимость хлеба из пшеничной муки выросла на 4,6 процента, хлеба из ржано-пшеничной муки - на 5,9, что сопоставимо с уровнем инфляции", - отметили в ведомстве.

Минсельхоз не ожидает существенного повышения стоимости хлеба в дальнейшем, объясняя это тем, что снизилась стоимость сырья, а также действуют меры господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки. "Благодаря механизмам таможенно-тарифного регулирования оптовая стоимость пшеницы третьего класса с начала года снизилась на 7,2 процента, четвертого класса - на 5,9. Цена производителей на рожь также упала на 9,6 процента, а по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - на 20,8. Кроме того, цена пшеничной муки в настоящий момент на 4,6 процента ниже, чем в начале года", - добавили в минсельхозе РФ.

Субсидии на возмещение части затрат очень востребованы производителями хлебобулочных изделий и муки. По данным на 16 июля, средства на поддержку мукомольных предприятий освоены на 81 процент, хлебопекарных - почти на 48. Все предприятия, получающие субсидии, берут на себя обязательства не повышать цены. Субсидии предоставляются до 31 декабря 2021 года.