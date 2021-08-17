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17.08.2021 16:57
Рубрика: Общество

На Ставрополье появилась первая в регионе буйволиная ферма

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 185(8536)
Буйволы для края - настоящая экзотика, раньше увидеть их в регионе можно было разве что в зоопарке. Теперь же в селе Крымгиреевском, у подножия горы Голубинки, создают довольно крупную ферму, где будут жить 280 дойных племенных буйволиц. Молоко у этих животных намного жирнее коровьего и идеально подходит для производства сливочного масла и сыра, особенно моцареллы.
Буйволы очень неприхотливы в содержании и редко заражаются распространенными среди коров инфекциями. Фото: Владимир Аносов/РГ Буйволы очень неприхотливы в содержании и редко заражаются распространенными среди коров инфекциями. Фото: Владимир Аносов/РГ
Буйволы очень неприхотливы в содержании и редко заражаются распространенными среди коров инфекциями. Фото: Владимир Аносов/РГ

Ставропольскую ферму местные чиновники называют первой в России. Это не совсем так - буйволов, к примеру, держат в республиках Северного Кавказа. Кстати, когда-то они были распространены на Кубани, но казаки со временем отказались от их разведения. Ингуши, чеченцы и кабардинцы использовали этот скот не только для получения мяса и молока, но и в качестве тягловой и вьючной силы.

Фото: Татьяна Барыбина
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Что действительно будет отличать ставропольскую ферму от других - узкая специализация на буйволах и полный цикл производства продукции из их молока и мяса. Другие животноводы, содержащие в России буйволов, мясом практически не занимаются.

- Это уникальный для России инвестиционный проект. Наверняка многие россияне даже не представляют, каково на вкус буйволиное молоко. Хотя настоящую моцареллу делают именно из него, - подчеркнул министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

В начале августа на ферму завезли первых обитателей - бычка и 31 корову, три из них - с телятами. Это азиатские водяные буйволы, которых доставили в регион из Нидерландов еще в апреле.

- До настоящего времени они находились на карантинной площадке в Шпаковском округе, и вот на днях были перевезены в буйволино-молочный комплекс "Александровский". В скором времени у стельных коров начнется массовый расплод. Первых трех буйволят мы уже получили, - сообщил директор комплекса Фарман Альмурадов. - Вторая партия из 20 голов поступит в край осенью 2021 года.

Сейчас на ферме продолжаются строительные работы. Нужны помещения для постоянного содержания буйволиц, а пока животных отправили во временные стойла для летнего содержания, в которых есть все для них необходимое. Параллельно идет заготовка кормов: буйволы едят очень много и рацион им нужен хороший. Телята находятся в отдельном загоне, где подрастают и набираются сил.

Фото: Нина Рузанова/РГ
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Племенных буйволиц продолжат закупать в 2022 году, когда полностью наладят обслуживание небольшого поголовья. Проектная мощность комплекса рассчитана на содержание 280 дойных буйволиц и получение 705,6 тонны молока в год. Изготовлением пастеризованного молока, сливок, масла, мацони и моцареллы будут заниматься на базе действующего завода по переработке сырья. Инвестиции в строительство буйволиной молочной фермы и комплекса переработки мяса в Александровском округе сейчас оцениваются в 480 миллионов рублей.

Быка-производителя пока привезли одного, зато какого! Показатели производительности молока у его матери составляют 3200 килограммов в год, что для буйволов очень много, обычно они дают до 2000 килограммов, то есть значительно меньше, чем коровы. Зато благодаря жирности и для изготовления многих продуктов его нужно меньше.

- Буйволиное молоко обладает высокой пищевой ценностью, содержание жира, белков, лактозы, витаминов и минералов в нем выше, чем в коровьем молоке. В сочетании с более густой консистенцией это делает его идеальным для производства таких молочных продуктов, как сливочное масло, йогурт, сыр и мороженое. Мировыми лидерами в производстве буйволиного молока являются Индия и Пакистан, - сообщил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Алексей Крисан.

Как рассказал корреспонденту "РГ" фермер из Кабардино-Балкарии Хазрит Шибзухов, который держит около 35 буйволов в своем хозяйстве в селе Кахун, надои от них действительно значительно меньше, чем от коров. Летом они дают пять-шесть литров в сутки, а зимой - три-четыре. Зато при производстве одного килограмма масла его нужно всего 10-15 литров, а не 30, как обычно.

- Мясо буйволов уступает говядине в качестве, оно жестче. Да и выход с туши меньше - 47 процентов вместо 50-60, как от обычных бычков. Однако стоит мясо редких животных дороже, и вкусно приготовить его все-таки можно. Чем бычок моложе, тем ярче вкусовые качества и меньше жесткость мяса, - отметил Шибзухов.

Фото: iStock
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Плюсы буйволов в том, что они очень неприхотливы в содержании и мало подвержены болезням. А при использовании зерна и сена в качестве корма не обязательно вносить добавки. Буйволицы практически не страдают коровьим бешенством, бруцеллезом, лейкозом, туберкулезом. Значит, риск подхватить какое-то инфекционное заболевание, выпив их молока, минимален.

Проект претендует и на то, чтобы заявить о себе в сельском туризме. Это направление сейчас в тренде - многие фермеры стараются не просто наладить производство, но и создать условия для желающих приехать и посмотреть на сельхозживотных. Владимир Ситников уже отметил, что в Александровском районе не так много достопримечательностей, а поездка на буйволиную ферму, где покажут, как идет производство сыров, масла и других продуктов, может быть очень интересна для городских жителей.

Александровский район, как и многие другие в Ставропольском крае, пока воспринимается гостями из других регионов России как транзитный, так что привлечение туристов с помощью таких необычных проектов поможет в том числе повысить продажи фермерской продукции. .

Инвестиции в строительство буйволиной молочной фермы и комплекса переработки мяса в Александровском округе сейчас оцениваются в 480 миллионов рублей

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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