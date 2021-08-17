В Дагестане выявили около 2 тысяч бесхозных объектов энергетики

В республике провели инвентаризацию бесхозяйных объектов электросетевого комплекса. За последние два года таковых выявлено около двух тысяч. И узаконить их никто не спешит - в отношении почти половины даже не начато оформление права муниципальной собственности.

По словам министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заура Эминова, электросетевые бесхозяйные объекты - а это линии электропередачи протяженностью 1333 километра и 1849 трансформаторных подстанций - выявлены на территории 26 муниципальных образований. И в пяти из них еще даже не начали кадастровые работы с целью постановки этих объектов на государственный учет. В итоге по данным на начало августа в управлении Росреестра зарегистрировали лишь 340 километров бесхозяйных электрических сетей и 429 трансформаторных подстанций. Хотя в правительстве республики планировали завершить постановку на учет до конца нынешнего года, но такими темпами это вряд ли удастся сделать.

Почему энергообъекты попадают в число бесхозяйных? Причин несколько. Много таких сооружений когда-то принадлежало колхозам и другим предприятиям, которые развалились или обанкротились, и теперь формально они никому не принадлежат, так как на них нет правоустанавливающих документов. Хотя бывают и другие ситуации. Жители одного из микрорайонов Махачкалы рассказали корреспонденту "РГ", что несколько лет назад собрали деньги и установили у себя новый трансформатор. "До этого практически каждый день у нас выключали свет. Куда мы только ни обращались со своей проблемой, без толку. А сейчас она исчезла. Трансформатор обслуживаем своими силами. Как-то пришли к нам сотрудники электросетей, просили передать его им, мы отказались, так как потом снова останемся без света". Получается, энергообъект есть, но на балансе у какой-то организации он не числится.

В "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ") корреспонденту "РГ" сообщили, что выявление бесхозяйного и бесхозяйственно содержащегося имущества, работа с ним, в том числе оформление прав и приведение в надлежащий вид, - это полномочия органов местного самоуправления. Ответственность несут главы администраций соответствующих муниципалитетов.

- При этом закон об электроэнергетике возлагает ответственность за надежное обеспечение потребителей электрической энергией на организации, к сетям которых такие объекты присоединены, - пояснил начальник отдела по взаимодействию со СМИ "Дагэнерго" Тимур Магомаев.

Он добавил, что часть выявленных бесхозяйных объектов в цепи транспортировки электроэнергии потребителям "Дагэнерго", которое и так занималось их содержанием и обслуживанием, в судебном порядке приняло на свой баланс.

Бесхозяйные объекты - а это линии электропередачи протяженностью 1333 километра и 1849 трансформаторных подстанций - выявлены на территории 26 муниципальных образований

В пресс-службе компании отметили, что консолидация сетевых активов Дагестана - процесс, требующий активного участия всех заинтересованных структур: ресурсоснабжающих организаций, муниципальных образований, профильных министерств и ведомств. Но решение этого вопроса зависит не только от готовности энергетиков взять на себя обязательства и привести в порядок изношенные сети, не принадлежавшие компании и годами приходившие в упадок.

- В 2019-2020 годах на баланс "Дагестанской сетевой компании", которая до реорганизации входила в состав "Россетей", было принято 855 бесхозяйных объектов. На сегодняшний день специалисты филиала "Дагэнерго" совместно с представителями органов внутренних дел республики, региональных управлений Россреестра и Росимущества, минимущества РД выявляют и идентифицируют электросетевые объекты, задействованные в энергоснабжении. После инвентаризации их ставят на учет сначала как бесхозяйные, чтобы в дальнейшем была возможность взять их уже на баланс муниципалитета. После этого власти республики решают, что делать с данными активами - передать нам либо в собственность, либо в эксплуатацию, либо в аренду или оставить это имущество муниципалитетам, - заключил представитель филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

Между тем

В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии первого августа сменился гарантирующий поставщик электроэнергии. Пункты приема платежей и способы расчетов для населения остались прежними, не изменились также и номера лицевых счетов абонентов. А вот юридическим лицам необходимо перезаключить договоры энергоснабжения в течение двух месяцев - до конца сентября 2021 года. Важный момент - задолженность за электроэнергию, образовавшуюся до 31 июля, потребители должны оплатить прежним гарантирующим поставщикам. Для ее погашения нужно обращаться в кассы очного обслуживания потребителей.