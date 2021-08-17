В КБР три человека погибли в ДТП с маршруткой

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии произошло ДТП с тремя транспортными средствами. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по республике, два человека погибли на месте, а девятерых доставили в больницы в Нальчике.

- По предварительным данным, водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущейся "Газели" и допустил с ней столкновение. От удара "Газель", продолжив движение по инерции, столкнулась с движущимся впереди автогрейдером, - говорится в сообщении дорожного ведомства.

На месте ДТП скончались водитель и пассажир микроавтобуса, девятерых человек госпитализировали. Как сообщили "РГ" в минздраве республики, по предварительным данным, уже в больнице скончался еще один человек. Сейчас четыре участника аварии находятся в ЦРБ Нальчика, еще четверо - в Республиканской клинической больнице. Некоторые из пострадавших в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают полицейские, выясняются все причины произошедшего.