Какие посылки россияне отправляют за рубеж

За год число посылок россиян за рубеж возросло вдвое. Об ассортименте "народного" экспорта рассказал эксперт-логистик Марат Артуганов

Сказки Пушкина, дизайнерские платья и советские радиодетали - чего только не отправляют россияне за рубеж. Миллионы посылок с самым разнообразным содержанием уходят к адресатам во все концы мира.

За последние несколько лет спрос на услугу значительно возрос - а в 2020 году относительно 2019 года аж в два раза - таковы результаты исследования, проведенного Boxberry International.

Отправителями оказались не только родственники, пересылающие друг другу подарки и знаки внимания, львиная доля отправлений приходится на представителей малого бизнеса и самозанятых, начавших предлагать свои товары иностранным клиентам.

Конечно, никто в посылки не заглядывает, но о том, что находится внутри, становится известно из описи.

На первом месте оказались категории "хобби", "творчество" и "коллекционирование". Сюда попали авторские творения от художественных картин и рисунков до хендмейд- кукол и одежды для них. Также регулярно россияне отправляли за границу материалы для творчества: "ленинградские" акварели и пряжу. В зарубежные коллекции часто отправляются советские фотографии, самовары, виниловые пластинки, иконы. В основном это вещи, приобретенные на мировых торговых площадках, аукционах или же в социальных сетях.

На второе место "народного" экспорта попала женская одежда. Платья, купальники, футболки с принтами, а также авторские аксессуары: украшения, сумочки, ремешки, галстуки-бабочки. Основная часть произведена российскими дизайнерами, впрочем, винтажные вещи тоже пользуются за рубежом большим спросом. Дополнили ряд экспортных вещиц шерстяные носки, русские рубахи и фартуки. Что касается обуви, россияне высылают иностранцам не только знаменитые валенки, но и резиновые сапоги и обувь для чечетки.

Третье место заняли игрушки и книги для детей из семей с российскими корнями. Пирамидки, деревянные кубики, неваляшки и просто мишки от российских бабушек-дедушек.

Кроме того, регулярно отправляются за рубеж компьютерные русскоязычные клавиатуры и мышки, марля, деревянные массажеры, постельное белье и цветочные горшки. Бывают и удивительные предметы: накладная коса, глиняный череп и даже чугунный казан для плова.

Портрет отправителя тоже интересен. За последние полгода чаще всего отправляли посылки девушки около 30 лет из российских регионов. Преимущественно это были хендмейд-товары и одежда собственного производства, так как большинство - мамы в декрете, подрабатывающие из дома своим хобби. Вторая группа по численности - юноши 22-25 лет, посылающие тюнингованные автозапчасти, фототехнику и советские радиодетали.

Также среди отправителей много авторов книг, высылающих читателям авторские экземпляры, художников, отправляющих заказчикам свои картины, коллекционеров, обменивающихся значками, открытками, редкими историческими фотографиями и номерами раритетных газет. И конечно, в топ попали бабушки и дедушки, высылающие внукам книги на родном языке и традиционные игрушки.

По мнению экспертов, с каждым годом посылок будет только больше. И единственный совет, который они дают тем, кто отправляет нестандартные товары: проконсультируйтесь со службой доставки в России, которая отправляет вашу посылку за рубеж, чтобы отправка по миру была не сложнее отправки в соседний город.