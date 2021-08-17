Эрмитаж заявил, что группа Rammstein злоупотребила "правом гостя"

Государственный Эрмитаж уведомил NFT-платформу о том, что лидер группы Rammstein Тиль Линдеманн при выпуске NFT-токенов использовал цифровые изображения из музея, на которые не имел официального права.

Предметом спора стали съемки клипа, который музыканты снимали в мае 2021 года в интерьерах Эрмитажа. Накануне был заключен договор, согласно которому музей предоставил Линдеманну исключительное право на воспроизведение всего трех изображений музейных объектов и только в музыкальном клипе на песню Богословского "Любимый город". Для использования изображений в иных целях надо было бы заключать новое соглашение.

Тем не менее, Тиль Линдеманн злоупотребил "правом гостя", сообщают в пресс-службе Эрмитажа. Он выпустил клип, в который были включены изображения, не согласованные с музеем. Более того, впоследствии музыканты в коммерческих целях разместили на платформе NFT Frame Art коллекцию NFT-токенов с использованием изображений музейных объектов, на которые не имели права, и с указанием Эрмитажа (использование имени музея в таких случаях требует отдельного договора). При этом, по данным музея, начальная стоимость одного NFT-токена "One shot video Hermitage edition" определена Линдеманном как 100 тысяч евро. Общий тираж достиг десяти.

Эрмитаж направил Тилю Линдеманну письма о нарушении условий договора, но ответа пока не получил. Музей также направил уведомительное письмо платформе NFT Frame Art, допустившей к продаже контрафактные токены. Платформа подтвердила получение обращения.