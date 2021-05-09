Новости

Умерла актриса из "Санта-Барбары" Тони Китэйн 11:33
Эндрю Гарфилд намекнул на свое возможное появление в "Человеке-пауке 3" 08.05.2021
От коронавируса умер советский актер Ариф Гулиев 08.05.2021
Актер Владимир Качан умер от коронавируса 07.05.2021
Влад Топалов госпитализирован в Москве вслед за женой 07.05.2021

Видео: лидер Rammstein спел "Любимый город" в Эрмитаже

Новости
    09.05.2021, 17:20
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Till Lindemann Фото: youtube.com/ Till Lindemann
Фото: youtube.com/ Till Lindemann

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн ко Дню Победы подготовил для россиян кое-что особенное - новую версию песни "Любимого города" со свежим видеорядом.

Фото: kinopoisk.ru
Что в кино: "Иди и смотри", азиатские блокбастеры, дебют фон Триера

Оркестровую версию композиции Никиты Богословского на слова Евгения Долматовского, ранее прославленной Марком Бернесом, Линдеманн исполняет, прогуливаясь по залам Эрмитажа.

Напомним, первую свою версию "Любимого города" Тилль приурочил к выходу фильма Тимура Бекмамбетова "Девятаев". Клип, в котором Линдеманн летает на истребителе, имел заметный успех в Сети. Кэтому моменту его посмотрели свыше 3,7 млн человек.

Недавно также стало известно, что Тилль намерен снять клип в московском цирке.

Новости

В театре опровергли информацию о госпитализации Римаса Туминаса 07.05.2021
Netflix выпустил трейлер полнометражного мультфильма про Сейлор Мун 07.05.2021
СМИ: Худрук Театра имени Вахтангова Римас Туминас попал в реанимацию 07.05.2021
Умершего от COVID-19 артиста Михаила Багдасарова похоронят 11 мая 07.05.2021
⧣ Россия
Фото: Стоян Васев/ТАСС
"Долго отходила": экстренно прооперированная Бузова вышла на связь 07.05.2021
СМИ: Ольга Бузова экстренно прооперирована в Москве 05.05.2021
Представительница Регины Тодоренко отказалась назвать ее диагноз 05.05.2021
⧣ музыка
Фото: twitter.com/Madonna
От рака костного мозга умер протеже Мадонны, певец Ник Кэймен 06.05.2021
Гитаристу Cannibal Corpse Пэту О'Брайену вынесен приговор 05.05.2021
Зрители потребовали заменить жюри на телешоу "Маска" 04.05.2021
⧣ Германия
Фото: youtube.com/ Netflix UK & Ireland
Вышел первый тизер "1899" - нового сериала авторов "Тьмы" 03.05.2021
Лидер Rammstein снимет клип в московском цирке 27.04.2021
Клип Линдеманна на "Любимый город" собрал более 2 000 000 просмотров 27.04.2021