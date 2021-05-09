Видео: лидер Rammstein спел "Любимый город" в Эрмитаже

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн ко Дню Победы подготовил для россиян кое-что особенное - новую версию песни "Любимого города" со свежим видеорядом.

Оркестровую версию композиции Никиты Богословского на слова Евгения Долматовского, ранее прославленной Марком Бернесом, Линдеманн исполняет, прогуливаясь по залам Эрмитажа.

Напомним, первую свою версию "Любимого города" Тилль приурочил к выходу фильма Тимура Бекмамбетова "Девятаев". Клип, в котором Линдеманн летает на истребителе, имел заметный успех в Сети. Кэтому моменту его посмотрели свыше 3,7 млн человек.

Недавно также стало известно, что Тилль намерен снять клип в московском цирке.