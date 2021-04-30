Что в кино: "Девятаев", хит фон Триера и "Возвращение короля"

Обзор новинок широкого проката: масштабное кино Бекмамбетова о советском лётчике-герое, призраки в особняке, призраки в отеле, сиквел биографической спортивной драмы, один из главных хитов фон Триера, "Возвращение короля".

"Девятаев"

Фото: kinopoisk.ru

Новый фильм Тимура Бекмамбетова, взявшего в режиссёры-напарники оператора Сергея Трофимова, рассказывает о подвиге лётчика-истребителя Михаила Девятаева. В феврале 1945 года, находясь в плену, он с девятью товарищами угнал немецкий бомбардировщик, заодно прихватив стратегически важные документы.

Играет героя Павел Прилучный - и играет он хорошо. Как и остальные: Тимофей Трибунцев, Павел Чинарёв, Дмитрий Лысенков и другие. Фильм, несмотря на некоторые досадные шероховатости в сценарии, вообще способен порадовать тех, кто истосковался по нормальным отечественным военным лентам: тут есть и приличные спецэффекты, и масса просто отлично поставленных сцен. Присутствует и деликатная - а не визгливо-хамская, как нынче обычно бывает - полемика с советской традицией, выгодно отличающая "Девятаева" от бесчисленных историй про "победу вопреки".

"Проклятие: Призраки дома Борли"

Фото: kinopoisk.ru

Священник с женой и её дочерью переезжают в особняк, расположенный в английской глуши, построенный на месте разрушенного монастыря и облюбованный нечистой силой. Стандартный расклад для мистического хоррора. Однако фильм ещё имеет под собой более-менее реальную основу: особняк такой действительно существовал, в нём действительно жил с семьёй священник, и якобы там действительно наблюдалась чертовщина - призрак монахини тяжёлой судьбы, в частности. Что, впрочем, тоже довольно стандартно. Но и разнообразие кое-какое, справедливости ради, создатели внести постарались, примешав к аутентичной готической атмосфере немного тревожного ожидания войны (действие разворачивается в конце 30-х) и мимоходом внедрив в сюжет происки зловещего тайного ордена, работающего на нацистов. Другое дело, что оно здесь не пришей кобыле хвост. Зато мистическая составляющая реализована вполне себе недурно - с помощью раздваивающейся реальности и доппельгангеров. И выглядит кино стильно, нарядно.

"Полный нокдаун"

Фото: kinopoisk.ru

А вот уникальный, пожалуй, в своём роде случай: прямое продолжение спортивного байопика, не являющееся байопиком. В 2016-м вышел и был тепло встречен публикой и фестивальными жюри "Американский рестлер: Волшебник" - про старшеклассника, который бежал в США от Иранской революции и не мог нормально встроиться в социум, пока не записался в секцию борьбы. Ну и дальше всякие шаблонные преодоления с хэппи-эндом в конце. Человек по имени Али Афшар выступил там сценаристом, продюсером, исполнителем одной из ключевых ролей, а также прототипом главного героя, вот какой молодец, сам про себя фильм сделал. А в 2019-м ещё и сиквел забацал. Никакого отношения к его биографии уже не имеющий. Где главный герой погружается в мир подпольных боёв, чтобы собрать деньги для больной матери. Подобные сиквелы - заведомо халтурные и с меньшим бюджетом - принято сразу на видео выпускать. Собственно, его и собираются в Штатах запустить на онлайн-платформах. А у нас вот на больших экранах показывают.

"Ночь"

Фото: kinopoisk.ru

Хоррор гостиничного типа про супружескую пару с грудным ребёнком, которая ехала домой из гостей, но в силу ряда обстоятельств вынуждена была заночевать в первом попавшемся отеле. А отель тот, естественно, непростой. И ни супругам, ни ребёнку нормально поспать не удастся. Потому как кругом творится паранормальщина. Снял картину иранец, герои - тоже иранцы, однако, как ни странно, национальный колорит здесь практически никак не эксплуатируется. В том плане, что на месте иранцев с тем же успехом могли быть испанцы или норвежцы. Выполнено всё максимально аскетично, без страшномордых монстров и всяких там привидений, выпрыгивающих из темноты, исключительно малыми средствами обошлись ребята, притом умудрившись соорудить как минимум пару по-настоящему жутких сцен, уважуха за это. Исключительно дёшево и сердито, к тому же учит серьёзнее относиться к выбору татуировок.

"На дальних рубежах"

Фото: kinopoisk.ru

Залежавшаяся с прошлого ММКФ драма с Толстогановой в главной роли, простая, как кирзовый сапог. Дело происходит на российской военной базе в Киргизии. Жена замкомандира базы томится от безделья и закручивает роман с молодым капитаном. Замкомандира об этом прознаёт и тюк капитана по башке. Насмерть. Это уже где-то полфильма. Дальше всё также довольно предсказуемо, безысходно, трагично. Посмотреть, чтобы потом сразу лечь и умереть, самое оно.

"Упс... Приплыли!"

Фото: kinopoisk.ru

Продолжение трансъевропейского мультфильма 2015 года про зверушек, путешествующих с Ноем по затопленной планете. В центре внимания - снова вымышленные зверьки, спасшиеся от потопа, но почему-то до наших дней, как видим, не дотянувшие. Гнездовик - это такой не в меру дружелюбный водоплавающий тапиропопугай. Грюм - это такая мелкая и мрачная лисокошка. После долгих скитаний по бескрайним водам гнездовик вдруг обнаруживает остров, населённый его сородичами. Те его встречают с распростёртыми объятьями, но вот всем остальным обитателям ковчега они не рады. Таков конфликт. Дальше, понятно, все его преодолевают и учатся жить дружно. Нормальный середняк для детской аудитории - равно как и первый фильм.

"Академия магии"

Фото: kinopoisk.ru

А вот этой вот стыдобище даже до звания середняка - как до Луны. Для начала оцените исключительную оригинальность сюжета: сирота растёт среди обычных людей, не подозревая о своих магических способностях. Но когда девочка взрослеет, она обо всём узнаёт и отправляется в академию магии. Кстати говоря, у неё есть отметина на коже, и ещё она избранная. Но и это не всё. В академии героиню встречают строгий учитель, бородатый директор, гнусный задира с приспешниками и - представьте себе - рыжие братья-близнецы. То есть вот настолько всё бесстыдно. Вряд ли вы удивитесь, узнав, что в основе сюжета - поиск артефактов, разбросанных по разным местам, поэтому что обладание ими дарит небывалую мощь.

Вероятно, чтобы Джоан Роулинг было не так обидно, выглядит протагонистка как дешёвая пиратская копия Эльзы из "Холодного сердца". Собственно, как дешёвая пиратская копия чего-то здесь выглядит вообще всё. Это даже халтурой назвать - только похвалить.

"Танцующая в темноте"

Фото: kinopoisk.ru

Заключительная часть надрывной трилогии фон Триера "Золотое сердце" (первые две - "Идиоты" и "Рассекая волны") - пожалуй, самая из них душераздирающая. Хотя при этом и изобилующая иронией - весьма своеобразной, конечно. Если вы плохо переносите чувство юмора, цинизм и садистские наклонности угрюмого датского тролля, держитесь от "Танцующей" подальше. Но если вы знакомы со специфическим мировоззрением старины Ларса и можете с этим жить, почему бы вновь не полюбоваться игрой прекрасной инопланетянки Бьорк?

"Властелин колец: Возвращение короля"

В грандиозной по всем параметрам кинотрилогии Питера Джексона "Возвращение короля" - абсолютное воплощение этой грандиозности. Победы во всех 11 номинациях "Оскара", где фильм был представлен, и необозримая куча других призов - даже это не главный показатель. Джексон сделал настолько крутую экранизацию, что фанаты Толкина простили ему такую дерзость, как изменение линии Сарумана (которую из театральной версии вообще вырезали) - вот где настоящее признание!

Другое дело, что, как мы теперь знаем, прокатывают у нас, увы, не режиссёрские версии (а "Возвращение короля" пострадало от продюсерских сокращений сильнее остальных) - да ещё и не отреставрированные. Так что мы лучше дома посмотрим, что и вам советуем.

Также на экранах: российская комедия "Приключения экспоната"; китайский мультик четырёхлетней давности "Зверокрекеры"; показанная на минувшем ММКФ израильская драма "Ася"; документалка про покойного рэпера "69: The Saga of Danny Hernandez".