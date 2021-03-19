Что в кино: Найшуллер, Камбербэтч-шпион, украинский супергерой в Польше

Обзор новинок широкого проката: Голливудский боевик Ильи Найшуллера, Камбербэтч помогает полковнику ГРУ предать Родину, украинец гипнотизирует поляков, фон Триер размышляет о судьбах Европы и идиотничает.

"Никто"

Фото: kinopoisk.ru

Команда мечты, состоящая из Боба Оденкёрка, Дерека Колстада, Чада Стахелски, оператора "Реинкарнации" и "Солнцестояния" Павла Погоржельского, а также ненаглядного нашего Ильи Найшуллера, сотворила боевик про завязавшего суперкиллера, дорогу которому однажды случайно переходит русская мафия. Помимо того, что это просто очень круто и брутально, ничем не хуже того же "Джона Уика", да к тому же довольно остроумно, Илья Найшуллер понавтыкал сюда разных бонусов, которые в полной мере способен оценить только российский зритель. Сергея Шнурова с Александром Палем позвал на мелкие, но яркие роли, Алексея Серебрякова - на большую, злодейскую и ещё более яркую, ну и плюс там потоньше есть моменты. Настоящий праздник дружбы народов. (Рецензия)

"Игры шпионов"

Фото: kinopoisk.ru

Бенедикт Камбербэтч играет Гревилла Винна - связного полковника ГРУ Олега Пеньковского, шпионившего в пользу Британии и США в разгар холодной войны. Параллельно с живописанием тягот обывателя, решившегося стать разведчиком, авторы фильма пытаются нас убедить в следующем: только предательству Пеньковского мир обязан тем, что ядерный конфликт не случился. Не утруждаясь при этом какими-либо вразумительными пояснениями. Богатая геополитическая клюква с отелем "Виталий", злым кагэбэшником в исполнении Кирилла Пирогова и всепроникающей красной угрозой. (Рецензия)

"Снега больше не будет"

Фото: kinopoisk.ru

Родившийся в Припяти и получивший в результате аварии на ЧАЭС суперспособности молодой человек по имени Женя оказывает услуги массажа и гипноза жителям элитного коттеджного посёлка в Польше. Артхаусная супергероика (или супергероический артхаус, если угодно) от видного дуэта фестивальных кинодеятелей Малгожаты Шумовской и Михала Энглерта с Алеком Утгоффом в главной роли - тем самым Алексеем из "Очень странных дел". Подверженное хандре, но в целом где-то даже оптимистичное кино о скелетах в шкафах, глобальном потеплении и чём бы то ни было ещё - в смысле обо всём и ни о чём конкретном. Вводит в лёгкий транс, завораживает сонными сюрреалистическими картинками и согревает душу. (Рецензия)

"Оборотень"

Фото: kinopoisk.ru

Нашумевший независимый, допустим, триллер (ну, условно) от многостаночника Джима Каммингса, который здесь и режиссёр, и сценарист, и исполнитель ведущей роли. Играет он копа из маленького заснеженного городка, где происходят загадочные убийства. Причём убийца - якобы оборотень. Потенциал у фильма ого-го какой: он как бы и под "Фарго" косит, и под старые ужасы, и весь такой из себя стильный и с чёрным юмором, и артисты замечательные собрались, включая, например, Роберта Форстера - последняя его роль. Но Каммингс зачем-то чересчур упорно фокусируется на своём главном герое и его проблемах. С семьёй, с алкоголем, с карьерой, с самоконтролем. Остальное задвигая на второй план. А герой этот, честно говоря, довольно раздражающий, он только и делает что на всех подряд орёт, психует и прикладывается к бутылке. В общем, довольно утомительно это всё, хотя потенциально - да, могло бы очень симпатично получиться. И иногда почти получается.

"Хребет дьявола"

Фото: youtube.com/ iVideos

Много лет назад в американской шахте разверзся какой-то ад, и оттуда полезли твари. И до сих пор лезут. А жители близлежащего городка никому ничего не сказали и ведут с тварями незримый бой. Причём вполне успешно - до тех пор, пока до шахты не добирается экспедиция любопытных учёных в компании бойкой девицы. Что влечёт за собой, понятно, череду смертей, суетливые мельтешения впотьмах и прочие предсказуемые последствия. Исполнено всё на полулюбительском уровне, тварей почти не показывают, а когда показывают, то выглядят они, конечно, смехотворно. "Спуск" для очень-очень бедных, сделанный на коленке левой ногой.

"Мой брат - супергерой!"

Фото: kinopoisk.ru

Основанная на реальных событиях, изложенных в книге-бестселлере, итальянская драма про подростка и его брата с синдромом Дауна. Подросток поступает в лицей, влюбляется там в политически сознательную девушку и говорит всем, что его брат умер, потому что стесняется. Хотя чего тут стесняться, учитывая исключительно гуманистичные взгляды зазнобы, совершенно не ясно. И далее он принимается наличие брата ото всех скрывать и выкручиваться, доводя ситуацию в итоге до совсем дурацкого абсурда. Но заканчивается всё хорошо, конечно. Милое, поучительное и социально ответственное кино о взрослении и семейных ценностях.

"Айнбо. Сердце Амазонии"

Фото: kinopoisk.ru

Перуанско-нидерландский (о как!) мультик про девочку, родившуюся в деревушке, затерянной в джунглях Амазонии. Ей предназначено спасти свой мир от злодеев извне, в роли которых, естественно, выступают белые строители-оккупанты со своими плотоядными экскаваторами. В борьбе с супостатами ей помогают тотемные животные - тапир и броненосец, нагло, но не слишком успешно косплеящие Тимона и Пумбу. В общем, в рамках детского кино - безобидный середняк, зарабатывающий пару лишних очков экзотическим происхождением.

"Идиоты"

Фото: kinopoisk.ru

Юбилейная ретроспектива Ларса фон Триера (ему в конце апреля исполнится 65) продолжается двумя очень разными фильмами. "Идиоты" - программный фильм "Догмы 95", с него - наряду с "Торжеством" Томаса Винтерберга - экстравагантная затея датских кинематографистов и начиналась. Картина также входит в условную трилогию "Золотое сердце" вместе с "Танцующей в темноте" и "Рассекая волны" - то есть с особым пристрастием глумится над робкими женщинами. Но, в отличие от упомянутых лент, здесь это не основной мотив. Основной вынесен в заголовок, это - исступлённое идиотничанье. Коммуна, состоящая из скучающей богемы, заводит внутреннее правило: не сдерживать своего "внутреннего идиота", который живёт в каждом. Ведь странненьким всё можно. В результате будни молодых людей начинают играть новыми красками. Порою - печальными, но без риска тут никак.

"Европа"

Фото: kinopoisk.ru

Заключительная часть другой трилогии фон Триера, которая так и называется - "Европа" (в неё также входят "Элемент преступления" и "Эпидемия"). Достойное завершение саркастичной тризны датского злыдня по родному и нелюбимому континенту. Молодой идеалист с немецкими корнями прибывает из США в разгромленную Германию, решив, что время войны и ненависти прошло - настала пора созидания, взаимопонимания и любви. Но, конечно, не тут-то было: человеческие пороки в глазах фон Триера фатально неискоренимы, и трагический исход неизбежен. Образцовая фонтриеровщина, вдобавок щеголяющая эффектным визуальным решением, изящно сочетающим чёрно-белые и цветные составляющие.

"Бывшая"

Фото: kinopoisk.ru

Всё ещё в кино - полнометражный дебют Евгения Пузыревского, автора небезынтересного интерактивного триллера "Она сердится", о котором мы рассказывали вот здесь. В отличие от него, "Бывшая" избавлена от какой бы то ни было экспериментальщины и представляет собой типовой мистический хоррор с лёгким креном в иррациональную технофобию. Молодой человек давным-давно имел неосторожность опубликовать в интернете совместную фотографию с красивой барышней, чтобы похвастаться перед приятелями. Проходит много лет, у парня свадьба на носу - с другой красивой барышней (её играет дочка Константина Кинчева, кстати), и тут начинаются зловещие странности: влюблённую пару, убивая всех на своём пути, начинает преследовать та самая бывшая. Причём, как быстро выясняется, бывшая - с того света. А потом ещё кое-что выясняется, и это кое-что главного героя совершенно не красит. Пусть вина его, как это обычно в жанре бывает, незначительна и косвенна. С моралью же этого довольно нехитрого, но достаточно ровного хоррора (всяко лучше продукции Подгаевского и Ко) мы уже много раз сталкивались: думай что постить в соцсетях.

Также на экранах: российский фильм по мотивам реальной истории про собачку "Пальма"; документалка про Рафаэля Санти "Рафаэль. Добрый гений"; российский мультик "Ганзель, Гретель и Агентство Магии".