Украинский массажист Женя родился в Припяти и в результате аварии на ЧАЭС каким-то образом обрёл целый арсенал суперспособностей. Он умеет делать очень хороший массаж - это главная суперспособность. Любой стресс снимет, любую боль облегчит. Особенно сильный положительный эффект массаж даёт в сочетании с гипнозом, и гипнотизировать Женя тоже умеет. Ещё Женя предметы силой мысли шевелит, но без какой-либо практической пользы. Таланты свои он при этом широко не афиширует, проживает аскетично в обшарпанной панельке в спальном районе, каждое утро чуть свет неспешно бредёт в элитный посёлок, расположенный, кажется, где-то недалеко от Варшавы, оказывать местному населению свои услуги. Которые пользуются там немалым спросом.

Если вы когда-нибудь задавались вопросом (что вряд ли), как должна выглядеть польская артхаусная супергероика, то "Снега больше не будет" - исчерпывающий ответ. Вот как вы себе это представляете, так она и выглядит. Пространно, меланхолично и совсем не похоже на какую-либо другую супергероику. Супергерой ни с кем конкретно не борется, но решительно настроен спасти людей, а от чего конкретно их нужно спасти и как в этом деле способен помочь массаж - пусть бы и самый лучший и в сочетании с гипнозом, - не имеет на самом деле большого значения. Ну, понятно же, что спасти их нужно от самих себя, зачем такие банальности, бессмысленные к тому же, лишний раз проговаривать.

На одном из доступных уровней это такая вполне типичная намыленная драма про обитателей сытой субурбии, у которых за красивыми фасадами их домов в шкафах гремят скелеты. Но не то чтобы очень громко. Так, вполсилы чинно постукивают. Кто к чужой жене от своей бегает, у кого муж под деревцем прикопан (ничего скандально-криминального, не обольщайтесь), кто таблетки запрещённые синтезирует в малых объёмах, кто таблетки те покупает и потребляет (опять-таки, на что-то даже отдалённо сопоставимое с Breaking Bad рассчитывать не стоит). И всем кто под руку попадётся Женя врачует тела и души. Массажируя и гипнотизируя.

Гипнотизирует украинец Женя поляков, к слову, на почти чистом русском. Да и в остальных случаях нередко по-русски изъясняется. Что можно было бы попробовать как-нибудь трактовать, но и так забавно. То же справедливо и по отношению к фильму в целом. "Снега больше не будет" принадлежит к той специфической категории фестивального кино, где функция наполнения содержанием перекладывается на зрителя. Он состоит из ряда жирно подчёркнутых, но прозрачных намёков - вроде хлопьев радиоактивного пепла, которые как бы рифмуются со снегом - и кучи многозначительных недосказанностей, сюрреалистических видений и просто всякой экстраваганщины. А к чему и о чём это всё, предлагается додумать самостоятельно.

Впрочем, додумывать не так уж сложно, практически нечего, да и вовсе не обязательно. Малгожате Шумовской и её постоянному партнёру Михалу Энглерту явно пошла на пользу командировка в Ирландию, где они сняли снулый фемквазипостхоррор "Приди ко мне" и заодно нехило так прокачались в плане визуала. А теперь ещё и смена творческого вектора произошла - от угрюмой остросоциалочки в сторону воздушной притчевости. То есть вроде как и с претензией на какую-то мудрость, но ни к чему не обязывает. Сидишь себе, на Женю залипаешь, на видения эти, хорошо.

И актёр Алек Утгофф - исполнитель главной роли, вы его по роли Алексея в "Очень странных делах" знаете - сюда прямо идеально подходит. Очень приятно и уютно за ним наблюдать. Какими бы он там странными вещами ни занимался, любой взгляд и любое движение его излучают потоки тепла и спокойствия, хоть воду перед экраном заряжай. А зачем Женя, например, балетные па вдруг исполняет, куда он в конце девается и при чём здесь глобальное потепление - не всё ли равно?

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