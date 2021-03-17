Олег Пеньковский - одна из самых печально известных фигур в истории советской разведки. Полковник ГРУ, в разгар холодной войны активно шпионивший в пользу Британии и США, разоблачённый и в 1963-м расстрелянный. Мотивы предательства фронтовика, обладателя множества орденов и медалей (всех их он был, разумеется, лишён) до сих пор не вполне ясны и остаются предметом жарких споров экспертов.

Авторы фильма "Игры шпионов", однако, в этих мотивах не сомневаются. Вернее сказать - они об этом, в общем-то, не особо и думают: им всё сразу понятно. Вообще формально главный герой картины - не Пеньковский, а его британский связной, бизнесмен Гревилл Винн (его, как всегда замечательно, играет Бенедикт Камбербэтч), завербованный королевской разведкой (в оригинале фильм называется "Курьер"). И некоторое время режиссёр Доминик Кук (сериал "Корона") и сценарист Том О'Коннор ("Телохранитель киллера") старательно делают вид, что куда больше увлечены не геополитическими играми, а судьбой отважного обывателя, взвалившего на себя небывалый риск ради спасения человечества.

Винну действительно пришлось несладко: с одной стороны - подковёрные разборки МИ-6 и ЦРУ (в наличии пара колкостей в адрес заокеанских коллег), с другой - страшные кагэбэшники. Вдобавок супруга (Джесси Бакли), в беседах с которой ни словом нельзя обмолвиться о своей миссии, начинает из-за скрытности и нервозности мужа подозревать что-то до обидного нехорошее. А впереди ждут ещё большие неприятности: неприветливая советская гостиница с красивым названием "Отель "Виталий", неблагодарность и цинизм начальства, злой следователь с лицом Кирилла Пирогова (из отечественных артистов также небольшой ролью отметилась Мария Миронова - где вы ещё увидите её в одном кадре с Камбербэтчем?).

Между тем грозный исторический фон занимает по мере развития сюжета всё больше места, и личность Пеньковского обращает на себя ничуть не меньше зрительского внимания. А причины его поступка, как уже было сказано, загадкой для Кука с О'Коннором не являются: он просто за всё хорошее. Ещё бы, ведь он перешёл на светлую сторону - какие вам нужны причины? Сам Пеньковский объясняет предательство тем, что не доверяет Хрущёву, которого-де хлебом не корми - дай начать ядерную войну.

Подтверждением его слов служит то, как, по мнению создателей "Игр шпионов", начался Карибский кризис. Сидит, значит, Хрущёв в Кремле - и вдруг говорит: "А почему бы нам, товарищи, ракеты на Кубе не разместить? Чего это она простаивает?" Просто так, с бухты-барахты взяло советское руководство, да и отвезло ракеты на Остров свободы - ну и как такому прикажете доверять порядочному человеку? Про предшествовавшее этому появление американского ядерного вооружения в Турции упоминается гораздо позже, как-то вскользь, как о незначительном и почти постороннем факте.

Пеньковский в исполнении грузинского актёра Мераба Нинидзе благородно страдает и как будто переживает кризис идентичности. Правда, всё равно недолго. Отправляясь заниматься шпионскими делишками, он с убедительной искренностью советует дочке-октябрёнку носить значок с кудрявым Лениным "у самого сердца", но вскоре нервно кривится на предложение Винна звать его Олегом: "Мне не нравится, как это звучит, зовите меня Алексом".

Но самое комичное, что экранный Пеньковский - как и авторы фильма - убеждён, что передача секретной информации на Запад способствует предотвращению атомной войны. Учитывая характер передаваемых им сведений - в частности, о том, что СССР заметно отстаёт в гонке вооружений - понять эту убеждённость сложно. Складывается впечатление, что полковник ГРУ никогда не слышал о сдерживании и концепции взаимно-гарантированного уничтожения.

В "Коде красном" 2018 года, своего рода зеркальным отражением которого можно считать "Игры шпионов", у героини Джуди Денч, британки, передававшей в Советский Союз западные ядерные разработки, есть вполне осмысленное обоснование своих действий: если у русских будет возможность нанести симметричный удар, войны не будет. Это имеет мало отношения к известной позиции коммунистки Мелиты Норвуд, чья биография указана в качестве основы сценария, однако формальной логике отнюдь не противоречит.

А вот деятельность Пеньковского в "Играх шпионов", если принять предложенные мотивы, с логикой ничего общего не имеет: его шпионаж откровенно направлен на изменение баланса сил в пользу стороны, и без того, по его же данным, имеющей преимущество. Что не мешает Куку и О'Коннору на голубом глазу утверждать прямым текстом, что именно благодаря чудесной связке Пеньковский - Винн ядерная война не случилась.

Суть этого странного тезиса заключается в следующем: от глобальной катастрофы мир спас не паритет, ради которого гражданской честью жертвовала протагонистка "Кода красного", а максимальное ослабление социалистического лагеря. Ведь только слабость мешала ему развязать страшный конфликт. А цивилизация добра никогда бы выгодным положением, конечно, не воспользовалась. Она же цивилизация добра! Ей бы только восточных варваров от глупостей удержать. Святая простота.

Кажется, где-то мы всё это совсем недавно слышали. И наверняка услышим ещё не раз.

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