Что в кино: Том и Джерри, батя Вдовиченков, фон Триер, ведьма и сорока

Батя Вдовиченков, Том и Джерри наносят удары, муки якутской знахарки, Наоми Уоттс и реабилитационная сорока, два фон Триера.

"Том и Джерри"

Фото: kinopoisk.ru

Легендарный Джерри и его враг, популярный певец Том (он действительно здесь поёт, если что), прибывают в Нью-Йорк, чтобы разнести в щепки роскошный отель, куда обманом устроилась на работу неудачливая, но находчивая девушка (Хлоя Морец) и где должна состояться церемония бракосочетания двух знаменитостей. Всё то, за что мы любим Тома и Джерри - а именно их захватывающие друг за дружкой погони, сопровождаемые причинением ущерба всему вокруг и нанесением взаимных увечий, - представлено в укрупнённых масштабах. И дополнено замечательным абсурдным юмором. Увлекательнейшее, на одном дыхании зрелище для детей и взрослых. (Рецензия)

"Батя"

Фото: kinopoisk.ru

Девяностые нынче в моде - держите очередную комедию, чей сюжет непосредственно связан с этим десятилетием. Режиссёрский дебют в полном метре Дмитрия Ефимовича, писавшего, что характерно, сценарий к сериалу "90-е. Весело и громко". В "Бате" названная эпоха, впрочем, предстаёт не такой уж и весёлой - наоборот, весь юмор выстраивается на контрасте современности и как бы комично утрированной суровости тех лет. Комично утрированную суровость воплощает Владимир Вдовиченков. Он - мрачный и замкнутый тип, давно не общающийся с сыном (дебютант Стас Старовойтов), но тот по случаю юбилея родителя решает его навестить, прихватив с собой из Москвы в провинцию семью - жену (Надежда Михалкова) с двумя детьми. Всю дорогу, глядя на капризы своих избалованных отпрысков, глава семейства вспоминает, какими жёсткими, но порой действенными методами воспитывал его отец. Где-то там ещё была мать в исполнении Елены Лядовой, но её участие в судьбе сына отчего-то настолько условно, что она, будто это поняв, вскоре из сюжета самоустраняется. Со своими угловатыми и однообразными шутками в духе "вот вы сейчас планшет поделить не можете, а у меня были деревянные игрушки, прибитые к потолку", картина уже успела обрести определённый успех. Не в последнюю очередь - ещё и благодаря простому и внятному посылу: разные времена формируют непохожих людей, но главное - любить своих детей и ценить родителей.

"Пугало"

Фото: kinopoisk.ru

Где-то в глухой якутской деревне, в полуразвалившемся захламлённом домишке, живёт ведьма-знахарка. Односельчане её откровенно почему-то ненавидят и всячески шпыняют, но исправно к ней обращаются за помощью в случае чего и приплачивают даже - кто деньгами, кто продуктами, кто ещё чем. Знахарке при этом снятие чужих хворей нелегко даётся, каждый раз потом долго отходит, испытывая физические мучения. И пьёт - сильно, беспробудно. Из таких вот сцен, где она кого-то лечит, затем страдает, пьёт, подвергается унижениям, состоит фильм. То есть сюжета как бы нет, но вообще-то есть, совсем побочный, правда: у героини какое-то время назад пропала дочка, и она всё добивается от участкового, чтобы дело таки сдвинулось. Тяжёлое, короче говоря, кино. Максимально депрессивное и колючее, прямо вот лечь и умереть от безысходности. Есть в нём что-то и от Звягинцева (ну, понятно), и от фон Триера (в принципе, тоже понятно), и от балабановского "Кочегара". С самобытным региональным колоритом притом. Три награды "Кинотавра" - и жаль, что за границей фильм не засветился нигде, на Берлинале том же самом такое за милую душу бы зашло.

"Друзья навсегда"

Фото: kinopoisk.ru

Ещё одна драма про рак, основанная, как это часто бывает, на реальных событиях. Героине Дакоты Джонсон остаётся совсем немного, и её муж (Кейси Аффлек), в отношениях с которым недавно образовалась немалая трещина, забыв обо всём, старается сделать последние дни суженой максимально беззаботными. Невероятный альтруизм проявляет друг семьи (Джейсон Сигел), решающий поселиться в их доме и помогать во всём. Фильм, время от времени отскакивающий в недалёкие флэшбэки, целиком состоит из весьма унылых бесед не самых интересных людей о любви, дружбе, прощении, принятии, одиночестве, отношениях, семье и тому подобном. Сильно, в общем, на любителя.

"История семьи Блум"

Фото: kinopoisk.ru

В семье Блум случилось большое несчастье: на отдыхе в Таиланде мама упала с балкона, сломала позвоночник, и её парализовало ниже спины. Отчего её накрыла депрессия. Но однажды дети притащили в дом сороку, которая тоже упала и повредилась, назвали сороку Пингвин. И благодаря заботе о птице мама стала потихоньку в себя приходить, на каякинг записалась, крепко этим делом увлеклась, ну и в конце концов написала о своём опыте книжку, а по книжке сняли фильм, где всё вышеописанное зафиксировано, слезливую духоподъёмную терапевтическую драму с Наоми Уоттс и Эндрю Линкольном (Рик Граймс который, ага). Она, кстати, в интернете официально месяц как доступна, так что сами там смотрите, надо ли в кинотеатр специально за ней идти.

"Проклятый дом 4"

Фото: kinopoisk.ru

Четвёртая часть несуществующей серии, которая нашими прокатчиками составлена из никак меж собой не связанных, преимущественно третьесортных ужастиков про дома с привидениями. В данном случае речь идёт о дебюте неких братьев Уоттс Playhouse. Эксцентричный драматург с дочерью поселяются в шотландском особняке, где первый планирует организовать что-то вроде иммерсивного спектакля. А по соседству проживает молодая пара, и у девушки в том же особняке предков замучили. С тех пор духи этих предков там зловеще гнездятся. Дешёвый, бесталанный и невероятно скучный недохоррор с претензией на оммаж готической литературе, в котором не дают заснуть только чудовищные переигрывания артиста Уильяма Холстеда.

"Уиджа. Проклятое зеркало"

Фото: kinopoisk.ru

Отечественные локализаторы продолжают удивлять изобретательностью, достойной лучшего применения (см. "Проклятый дом 4"). Никакой волшебной доски в фильме "Уиджа. Проклятое зеркало" нет в помине. Проклятое зеркало, правда, есть, но вообще в оригинале лента называется The 100 Candles Game, то есть "Игра ста свечей". Заключается эта "игра" в следующем: несколько достаточно великовозрастных разнополых людей сидят в "магическом" кругу с кучей горящих свечек и рассказывают друг другу страшилки типа тех, которыми детвора пугает друг друга в сериалах "Байки из склепа" и "Боишься ли ты темноты?" Прогнав свою чёрную-чёрную телегу, рассказчик подходит к зеркалу и видит всякое жуткое. Конец у "игры", как нетрудно догадаться, печальный. Печальным является и всё это дешёвое зрелище, и сомнительные манипуляции с заголовком едва ли как-то улучшат ситуацию.

"Лузеры против пришельцев"

Фото: kinopoisk.ru

Очередной представитель той категории фильмов, которые никогда бы в широкий прокат не попали, если б не пандемия. Несколько друзей приезжают в загородный домик отметить день рождения одного из них, а там на них нападает злобный глазастый инопланетянин, который жрёт электричество, чтобы зарядить какую-то яйцеподобную штуку, и также умеет телепортироваться. А как его поймать, если он телепортироваться умеет? Правильно, напоить. Звучит это всё, признаться, гораздо веселее, чем смотрится на самом деле, и добровольно платить деньги за этот на коленке сделанный трэш мы советовать не станем. Разве что вы, например, вдруг очень захотите взглянуть, как сейчас выглядит Ли Джордан из первых двух "Гарри Поттеров".

"Норм и несокрушимые: Семейные каникулы"

Фото: kinopoisk.ru

Совершенно невозможно понять, почему студия Lionsgate продолжает клепать один за другим мультики про жизнерадостного идиота Норма - белого медведя, правящего Арктикой. Ведь они, кажется, не нравятся вообще никому (посмотрите на рейтинги). Но наклепала студия их уже четыре штуки. В новейшей медведь вместе с "несокрушимыми" едет в Китай (Норм туда часто наведывается - может, китайцев он меньше бесит?) искать похищенную корону. "Несокрушимые" - это группировка эластичных леммингов, которые то испражняются, то мочатся, то выпускают газы, то отрыгивают, то поедают сопли. Все остальные персонажи этим занимаются чуть реже, но тоже случая что-нибудь подобное, так сказать,"отмочить" не упускают. Детское кино же, и что это все нос воротят?

"Мандерлей"

Фото: kinopoisk.ru

Неожиданное решение приняли наши прокатчики, в последнее время хаотично, но кучно выбрасывающие на наши экраны что-нибудь из фильмографии Ларса фон Триера в честь его 65-летия. Показывать "Мандерлей", не показав до того "Догвилль" по меньшей мере странно. Во-первых, "Мандерлей" - пусть и относительно самостоятельный, но сиквел. Во-вторых, "Догвилль" просто-напросто во всех отношениях круче - примерно настолько, насколько Николь Кидман круче Брайс Даллас Ховард (при всём уважении к последней), заменившей её в "Мандерлее". Ну да ладно. "Мандерлей" тоже в своём роде замечательное кино. В нём людоед Ларс с особым пристрастием взялся за такую неприглядную (это же ему - что ребёнку леденец) тему, как природа рабства. И попутно, конечно, не отказал себе в удовольствии раздать на орехи американскому обществу. Возможно, именно "актуализация" этой темы в последнее время способствовала повторному попаданию фильма в прокат. Однако нынешняя война адептов SJW и BLM против обобщённых "консерваторов" в глазах датчанина явно имеет немало схожего с противостоянием жабы и гадюки.

"Эпидемия"

Фото: kinopoisk.ru

А этот фильм мрачного Ларса в нашей стране выйдет впервые. Это одна из первых его работ, зато очень удачно вписывающаяся в конъюнктуру: название говорит само за себя. "Эпидемия" - вторая из двух частей т.н. трилогии "Европа". Старый свет, что нисколько не удивительно, первым попал под бич сурового разоблачителя людских пороков. В этом триптихе, как и в "Золотом сердце", наиболее тяжкая доля выпадает самым чистым и добрым сердцем. Только здесь - не робким женщинам, а пылким мужчинам-идеалистом. В "Эпидемии" это - молодой врач, во время чумы самоотверженно отправляющийся в карантинную зону лечить ближних, не зная, что сам распространяет заразу. Любимая фон Триером тема благих намерений, коими известно куда выстлана дорога, тут отражена со всеми его ехидством и прямотой. Есть ещё один значимый нюанс: вышеописанная трагедия - сюжет фильма, который задумали персонажи собственно "Эпидемии" и таким мистическим образом принесли чуму в свой мир. Лента, в которой уже отчётливо виден аскетичный фонтриеровский стиль, в своё время привела в ярость и недоумение критиков и зрителей, отчего сегодня менее интересной, конечно, не становится - наоборот.

Также на экранах: российская комедия "На скорости"; альманах фривольного содержания "Best Erotic Shorts 2"; модная документалка "Дом Пьера Кардена"; документалка про Станиславского "Станиславский. Жажда жизни"; сборник анимации "МУЛЬТ в кино 123. Радости полные мульты".