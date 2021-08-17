Готовы ли аграрии СЗФО развивать розничную торговлю на сельхозугодьях

Законопроект, позволяющий фермерам и аграрным кооперативам продавать свои товары на сельскохозяйственных землях, готовится к первому чтению в Госдуме РФ. Он сделает путь продуктов питания от поля до прилавка максимально коротким. Аграрии называют документ долгожданным, однако до окончательного решения проблемы сбыта сельхозпродукции, по их словам, еще далеко. Готовы ли фермеры СЗФО открывать торговые точки на своих угодьях, какая еще поддержка требуется сельхозпроизводителям, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Фермерам придется не только выращивать, но и продавать свою продукцию, конкурируя с профессиональными торговцами. Фото: Сергей Николаев/РГ

В Калининградской области с дефицитом каналов сбыта столкнулись промышленные садоводы. Плодовые сады и ягодные плантации, которые активно закладывались в течение последних восьми лет, начали плодоносить. Но вывезти калининградский урожай в другие субъекты РФ непросто, поскольку область является эксклавом и свободной таможенной зоной.

Предприниматели должны доказать на границе, что не использовали при производстве своих товаров ничего, ввезенного в регион без уплаты таможенных пошлин и сборов. По словам садоводов, на сбор необходимых документов у них уходит около двух недель. Еще четыре дня продукция едет в Москву или Санкт-Петербург, один-два дня уходит на распределение товаров по магазинам. Итого - двадцать дней.

- Наш кооператив возделывает порядка 85 гектаров яблоневых садов и 120 гектаров плантаций черной смородины. В другие субъекты РФ мы отправляем только яблоки, - рассказывает участник сельхозкооператива в Полесском районе Роман Болсун. - Свежая ягода двадцать дней ждать не может. Мы, конечно, в первую очередь стараемся закрыть потребности калининградских потребителей, работаем и с оптовиками, и с розничными рынками. У моего хозяйства есть собственный торгово-распределительный склад, туда приезжают за ягодами граждане.

- Но далеко не у всех фермеров имеются ресурсы для ведения розничной торговли. Для этого требуется здание или сооружение, расположенное, с одной стороны, близко к плантациям, с другой стороны - не на землях сельхозназначения. Если мы сможем продавать свою продукцию на сельхозугодьях, это будет большое подспорье для промышленных садоводов, особенно для некрупных производителей ягод. С учетом того, что в последние годы поездки на фермы стали для калининградцев и туристов видом досуга, торговые объекты на территории хозяйств могут превратиться в один из важнейших каналов сбыта свежих ягод. У всех фермеров имеются декларации на продукцию, протоколы испытаний - этих документов достаточно, чтобы приступить к розничной торговле.

Проблемы, связанные с отправкой калининградских аграрных товаров в "большую Россию", решаются на уровне областного министерства сельского хозяйства, ТПП и таможенной службы. Аграрии надеются, что механизм будет упрощен в ближайшее время. Кроме того, в следующем году калининградская черная смородина все же уедет в другие российские регионы - в замороженном виде. Кооператив из Полесского района выиграл областной грант, который покроет половину затрат на покупку оборудования для шоковой заморозки.

- Пока существуют сложности со сбытом, участники кооператива не закладывают новых ягодников, хотя планы такие есть. Надеюсь, появление новых каналов связи с потребителями даст нам мощный толчок к развитию, - подчеркивает Роман Болсун.

У фермеров есть все документы, чтобы приступить к продаже

Законопроект - это поправки в федеральные законы о крестьянском хозяйстве и сельскохозяйственной кооперации, а также в Земельный кодекс РФ. Если он вступит в силу, аграрии смогут размещать прилавки со своей продукцией в помещениях ферм и нестационарных торговых объектах на землях сельхозназначения. Главное, чтобы выбранный участок не относился к пашне, мелиорированным землям или особо ценным угодьям.

По мнению руководителя крестьянского хозяйства и сельхозкооператива "Новгородский фермер" Ивана Пиреева, без поддержки со стороны государства оборудовать торговые точки на сельхозугодьях непросто. Чтобы продавать, к примеру, молочную продукцию, мясо или рыбу, требуется дорогостоящее холодильное оборудование.

- Добавьте сюда затраты на кассу, подвод электросетей, подъездные пути, - развивает тему Иван Пиреев. - У небольших хозяйств нет свободных денег на эти цели. Значит, нужны льготные кредиты, а еще лучше - беспроцентные. Ведь мы говорим о социальном бизнесе - обеспечении граждан продуктами питания по ценам производителей. Кроме того, в нашем регионе важно решить вопрос с ярмарками, которые в последние годы почему-то проходят на выселках. Новгородских фермеров, которые смогли пробиться в торговые сети, можно пересчитать по пальцам, поэтому ярмарки - это важнейший канал сбыта аграрной продукции. Места, где они организуются, следует согласовывать с сельхозпроизводителями, это должны быть площадки с удобной парковкой, расположенные в развитых жилых кварталах.

Кооператив "Новгородский фермер" выращивает овощи, рыбу, птицу. Проблему хранения своей продукции фермеры решили. Получив несколько грантов, они построили оптово-распределительный центр с овощехранилищем и цех предпродажной подготовки овощей. Однако возникла другая проблема. Налог на имущество в Новгородской области аграрии платят по максимальной ставке - 2,2 процента от стоимости объектов.

- Оптово-распределительный центр оценили более чем в 20 миллионов рублей, - делится информацией Иван Пиреев. - Каждый год я должен платить за него более полумиллиона рублей налога на имущество. Транспортный налог тоже огромный - 400 тысяч в год. Регион вправе снижать для отдельных категорий бизнеса ставки по налогу на имущество и по транспортному налогу. В предыдущие годы наши просьбы о налоговых льготах услышаны не были. Надеюсь, в текущем году ситуация изменится. Именно фермеры решают проблему, связанную с подорожанием "борщевого набора". Однако с действующими налоговыми ставками сложно снижать себестоимость продукции.

Как отмечает управляющий крупного фермерского хозяйства, член ассоциации "Псковский фермер" Егор Конашенков, псковские аграрии и сейчас продают свою продукцию физическим лицам. Просто эта торговля носит неорганизованный характер. Никто, к примеру, не откажет горожанину, если тот приедет в фермерское хозяйство на машине и попросит загрузить в багажник пару мешков картошки.

- Возможность легально поставить на сельхозугодьях небольшой магазинчик - это хорошая инициатива, - рассуждает Егор Конашенков. - Другое дело, что доля товаров, проданных в розницу физическим лицам, у некрупных псковских сельхозпроизводителей небольшая. Организация розничной торговли на сельскохозяйственных землях, так или иначе, возможна только неподалеку от городов, при наличии хорошего подъезда. А большая часть фермерской продукции на Псковщине реализуется через перекупщиков, и это огромная проблема для отрасли. Зачастую приходится мириться с низкими закупочными ценами, поскольку урожай негде хранить.

Скооперироваться и построить хранилище, как это сделали новгородские коллеги, псковичи не могут. В регионе отсутствуют районы с высокой концентрацией фермерских хозяйств. Аграрии слишком сильно удалены друг от друга, чтобы подобный проект себя оправдал.

- Ситуацию способны исправить государственные аграрные оптово-распределительные центры, которые будут выкупать сельхозпродукцию по фиксированной цене, - продолжает Егор Конашенков. - Фермеры должны знать, что смогут продать урожай, покрыв свои издержки и получив при этом прибыль на развитие. Замечательно, что на федеральном уровне задумались о поддержке розничной сельскохозяйственной торговли. Надеюсь, развитие оптового направления станет следующим шагом.