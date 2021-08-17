Готовы ли аграрии СЗФО развивать розничную торговлю на сельхозугодьях

В Калининградской области с дефицитом каналов сбыта столкнулись промышленные садоводы. Плодовые сады и ягодные плантации, которые активно закладывались в течение последних восьми лет, начали плодоносить. Но вывезти калининградский урожай в другие субъекты РФ непросто, поскольку область является эксклавом и свободной таможенной зоной.
Предприниматели должны доказать на границе, что не использовали при производстве своих товаров ничего, ввезенного в регион без уплаты таможенных пошлин и сборов. По словам садоводов, на сбор необходимых документов у них уходит около двух недель. Еще четыре дня продукция едет в Москву или Санкт-Петербург, один-два дня уходит на распределение товаров по магазинам. Итого - двадцать дней.
- Наш кооператив возделывает порядка 85 гектаров яблоневых садов и 120 гектаров плантаций черной смородины. В другие субъекты РФ мы отправляем только яблоки, - рассказывает участник сельхозкооператива в Полесском районе Роман Болсун. - Свежая ягода двадцать дней ждать не может. Мы, конечно, в первую очередь стараемся закрыть потребности калининградских потребителей, работаем и с оптовиками, и с розничными рынками. У моего хозяйства есть собственный торгово-распределительный склад, туда приезжают за ягодами граждане.
- Но далеко не у всех фермеров имеются ресурсы для ведения розничной торговли. Для этого требуется здание или сооружение, расположенное, с одной стороны, близко к плантациям, с другой стороны - не на землях сельхозназначения. Если мы сможем продавать свою продукцию на сельхозугодьях, это будет большое подспорье для промышленных садоводов, особенно для некрупных производителей ягод. С учетом того, что в последние годы поездки на фермы стали для калининградцев и туристов видом досуга, торговые объекты на территории хозяйств могут превратиться в один из важнейших каналов сбыта свежих ягод. У всех фермеров имеются декларации на продукцию, протоколы испытаний - этих документов достаточно, чтобы приступить к розничной торговле.
Проблемы, связанные с отправкой калининградских аграрных товаров в "большую Россию", решаются на уровне областного министерства сельского хозяйства, ТПП и таможенной службы. Аграрии надеются, что механизм будет упрощен в ближайшее время. Кроме того, в следующем году калининградская черная смородина все же уедет в другие российские регионы - в замороженном виде. Кооператив из Полесского района выиграл областной грант, который покроет половину затрат на покупку оборудования для шоковой заморозки.
- Пока существуют сложности со сбытом, участники кооператива не закладывают новых ягодников, хотя планы такие есть. Надеюсь, появление новых каналов связи с потребителями даст нам мощный толчок к развитию, - подчеркивает Роман Болсун.
Законопроект - это поправки в федеральные законы о крестьянском хозяйстве и сельскохозяйственной кооперации, а также в Земельный кодекс РФ. Если он вступит в силу, аграрии смогут размещать прилавки со своей продукцией в помещениях ферм и нестационарных торговых объектах на землях сельхозназначения. Главное, чтобы выбранный участок не относился к пашне, мелиорированным землям или особо ценным угодьям.
По мнению руководителя крестьянского хозяйства и сельхозкооператива "Новгородский фермер" Ивана Пиреева, без поддержки со стороны государства оборудовать торговые точки на сельхозугодьях непросто. Чтобы продавать, к примеру, молочную продукцию, мясо или рыбу, требуется дорогостоящее холодильное оборудование.
- Добавьте сюда затраты на кассу, подвод электросетей, подъездные пути, - развивает тему Иван Пиреев. - У небольших хозяйств нет свободных денег на эти цели. Значит, нужны льготные кредиты, а еще лучше - беспроцентные. Ведь мы говорим о социальном бизнесе - обеспечении граждан продуктами питания по ценам производителей. Кроме того, в нашем регионе важно решить вопрос с ярмарками, которые в последние годы почему-то проходят на выселках. Новгородских фермеров, которые смогли пробиться в торговые сети, можно пересчитать по пальцам, поэтому ярмарки - это важнейший канал сбыта аграрной продукции. Места, где они организуются, следует согласовывать с сельхозпроизводителями, это должны быть площадки с удобной парковкой, расположенные в развитых жилых кварталах.
Кооператив "Новгородский фермер" выращивает овощи, рыбу, птицу. Проблему хранения своей продукции фермеры решили. Получив несколько грантов, они построили оптово-распределительный центр с овощехранилищем и цех предпродажной подготовки овощей. Однако возникла другая проблема. Налог на имущество в Новгородской области аграрии платят по максимальной ставке - 2,2 процента от стоимости объектов.
- Оптово-распределительный центр оценили более чем в 20 миллионов рублей, - делится информацией Иван Пиреев. - Каждый год я должен платить за него более полумиллиона рублей налога на имущество. Транспортный налог тоже огромный - 400 тысяч в год. Регион вправе снижать для отдельных категорий бизнеса ставки по налогу на имущество и по транспортному налогу. В предыдущие годы наши просьбы о налоговых льготах услышаны не были. Надеюсь, в текущем году ситуация изменится. Именно фермеры решают проблему, связанную с подорожанием "борщевого набора". Однако с действующими налоговыми ставками сложно снижать себестоимость продукции.
Как отмечает управляющий крупного фермерского хозяйства, член ассоциации "Псковский фермер" Егор Конашенков, псковские аграрии и сейчас продают свою продукцию физическим лицам. Просто эта торговля носит неорганизованный характер. Никто, к примеру, не откажет горожанину, если тот приедет в фермерское хозяйство на машине и попросит загрузить в багажник пару мешков картошки.
- Возможность легально поставить на сельхозугодьях небольшой магазинчик - это хорошая инициатива, - рассуждает Егор Конашенков. - Другое дело, что доля товаров, проданных в розницу физическим лицам, у некрупных псковских сельхозпроизводителей небольшая. Организация розничной торговли на сельскохозяйственных землях, так или иначе, возможна только неподалеку от городов, при наличии хорошего подъезда. А большая часть фермерской продукции на Псковщине реализуется через перекупщиков, и это огромная проблема для отрасли. Зачастую приходится мириться с низкими закупочными ценами, поскольку урожай негде хранить.
Скооперироваться и построить хранилище, как это сделали новгородские коллеги, псковичи не могут. В регионе отсутствуют районы с высокой концентрацией фермерских хозяйств. Аграрии слишком сильно удалены друг от друга, чтобы подобный проект себя оправдал.
- Ситуацию способны исправить государственные аграрные оптово-распределительные центры, которые будут выкупать сельхозпродукцию по фиксированной цене, - продолжает Егор Конашенков. - Фермеры должны знать, что смогут продать урожай, покрыв свои издержки и получив при этом прибыль на развитие. Замечательно, что на федеральном уровне задумались о поддержке розничной сельскохозяйственной торговли. Надеюсь, развитие оптового направления станет следующим шагом.