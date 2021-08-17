На ОЖД вышел на новый уровень сервис "Грузовой экспресс"

На Октябрьской железной дороге расширили услугу "Грузовой экспресс": в рамках сервиса началась опытная перевозка контрейлеров со станции Шушары на станцию Клещиха Западно-Сибирской железной дороги.

Заинтересованность в этой услуге проявляют многие клиенты ОЖД - от больших компаний до индивидуальных предпринимателей. Ключевые факторы в логистике доставки грузов - точность и скорость. Одним из решений этой задачи на полигоне Российских железных дорог стала услуга "Грузовой экспресс".

Данный сервис позволяет доставить грузы клиентов с увеличенной скоростью за счет их отправки в составе контейнерных поездов. Для реализации услуги на Октябрьской железной дороге были разработаны технологии отправки вагонов сервисом "Грузовой экспресс" в составе контейнерных поездов со станций Санкт-Петербург-Финляндский и Шушары. Это позволило представителям малого и среднего бизнеса ускорить доставку своей продукции до регионов и сократить издержки на транспортировку, а в результате - повысить конкурентоспособность.

Сервис оказался полезным и для самой железной дороги: эффект заключается в рациональном использовании пропускных способностей и снижении рисков просрочки доставки грузов. Они могут следовать в составе поездов на станции Западно-Сибирской, Красноярской, Восточно-Сибирской и Дальневосточной железной дороги. Услуги по погрузке в вагоны на станциях Шушары и Санкт-Петербург-Финляндский оказываются на терминалах ОАО "РЖД" Октябрьской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом.

Опытная перевозка контрейлеров со станции Шушары в направлении Западно-Сибирской железной дороги стартовала в июне 2021 года. Контрейлеры - это контейнеры на колесах, которые могут быть самостоятельными прицепами для грузового автомобиля. Их использование позволяет упростить перегрузку с одного вида транспорта на другой.