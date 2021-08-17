На ОЖД вышел на новый уровень сервис "Грузовой экспресс"

Новости

Врач-инфекционист рассказал, как сочетаются между собой разные вакцины 09:56
Пушечное ядро нашли во время капремонта дома в Замоскворечье 09:55
Трутнев сообщил, что 51 страна уже подтвердила участие в ВЭФ 09:53
На ямальской реке погибла семья из четверых человек 09:49
В Туве молния убила женщину и ее сына 09:43
Собянин: До конца года в Москве появятся еще 300 электробусов, 200 из них - московской сборки 09:37
Научный центр "Вектор" модернизировал вакцину "ЭпиВакКорона" 09:31
Россияне поддержали запрет продажи алкоголя людям моложе 21 года 09:04
Роспотребнадзор проверил воздух в поселке Рудный после выброса 08:27
На борту вылетевшего из Кабула военного самолета C-17 нашли тело афганца 08:15
В Уфе задержали банду, похищавшую людей 07:54
В МИД РФ назвали ситуацию в Афганистане закономерным итогом политики США 07:53
Россиян предупредили о схеме мошенничества со звонком в бухгалтерию 07:44
Эксперт оценил эффективность ревакцинации COVID-19 разными препаратами 07:10
Кардиолог назвала три способа снижения давления без лекарств 06:20
Гидрометцентр: 17 августа воздух в Москве прогреется до +32 градусов 06:10
Байден выделил 500 миллионов долларов на помощь беженцам из Афганистана 05:53
Самолет вернулся в сахалинский аэропорт из-за заболевшего пассажира 05:40
Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве 18 августа 05:30
В Приамурье медик внесла ложные данные о вакцинации от COVID-19 05:05
Гинцбург рекомендовал сочетать вакцины "Спутник Лайт" и Pfizer 04:42
Московский планетарий предупредил о летящем к Земле опасном астероиде 04:24
В аэропорту Якутска открылась взлетно-посадочная полоса 04:13
Число жертв наводнений в Турции увеличилось до 77 человек 03:46
На АЭС "Хамаока" в Японии произошло возгорание 03:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 09:35

На ОЖД вышел на новый уровень сервис "Грузовой экспресс"

Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 185(8536)
На Октябрьской железной дороге расширили услугу "Грузовой экспресс": в рамках сервиса началась опытная перевозка контрейлеров со станции Шушары на станцию Клещиха Западно-Сибирской железной дороги.

Заинтересованность в этой услуге проявляют многие клиенты ОЖД - от больших компаний до индивидуальных предпринимателей. Ключевые факторы в логистике доставки грузов - точность и скорость. Одним из решений этой задачи на полигоне Российских железных дорог стала услуга "Грузовой экспресс".

Данный сервис позволяет доставить грузы клиентов с увеличенной скоростью за счет их отправки в составе контейнерных поездов. Для реализации услуги на Октябрьской железной дороге были разработаны технологии отправки вагонов сервисом "Грузовой экспресс" в составе контейнерных поездов со станций Санкт-Петербург-Финляндский и Шушары. Это позволило представителям малого и среднего бизнеса ускорить доставку своей продукции до регионов и сократить издержки на транспортировку, а в результате - повысить конкурентоспособность.

Сервис оказался полезным и для самой железной дороги: эффект заключается в рациональном использовании пропускных способностей и снижении рисков просрочки доставки грузов. Они могут следовать в составе поездов на станции Западно-Сибирской, Красноярской, Восточно-Сибирской и Дальневосточной железной дороги. Услуги по погрузке в вагоны на станциях Шушары и Санкт-Петербург-Финляндский оказываются на терминалах ОАО "РЖД" Октябрьской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом.

Опытная перевозка контрейлеров со станции Шушары в направлении Западно-Сибирской железной дороги стартовала в июне 2021 года. Контрейлеры - это контейнеры на колесах, которые могут быть самостоятельными прицепами для грузового автомобиля. Их использование позволяет упростить перегрузку с одного вида транспорта на другой.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

Главное сегодня

В МИД РФ назвали ситуацию в Афганистане закономерным итогом политики США
Гинцбург рекомендовал сочетать вакцины "Спутник Лайт" и Pfizer
Тело шестого погибшего при крушении Ми-8 извлекли из воды
Байден выступил с обращением к нации по ситуации в Афганистане
На юге Екатеринбурга произошла утечка химического вещества