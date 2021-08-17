Населенные пункты Арктики разделили на категории

Ученые впервые составили типологию населенных пунктов Российской Арктики, в которых проживает свыше 500 человек. Более 230 городов и поселков разделили на восемь категорий, которые различаются по транспортно-географическому положению, наличию инфраструктуры "экономики знания" и другим критериям. Классификация позволит использовать территориально дифференцированный подход к социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ, полагают авторы исследования из МГУ, ВШЭ и информационно-аналитического центра госкомиссии по вопросам развития Арктики.

Как распределились роли между населенными пунктами СЗФО? Архангельск и Мурманск наряду с Норильском ожидаемо вошли в число трех арктических столиц страны - ключевых многофункциональных центров макрорегиона. Далее следуют арктические субцентры - ученые выделили их по высокому уровню транспортной доступности, наличию вузов и учреждений культуры. На Северо-Западе это Апатиты, Северодвинск и Воркута.

К субпериферии относятся вполне развитые города, которые находятся "в тени" более крупных центров, но обеспечивают товарами и услугами довольно большую территорию. В их число вошли моногорода вроде Новодвинска, Мончегорска и Североморска.

Периферию ученые разделили на привилегированную и "обделенную". У них много общего, но у первой есть социокультурные объекты. Зачастую это центры муниципальных районов или ЗАТО. Примеры на Северо-Западе - Видяево, Гаджиево, Кировск, Кола, Никель, Онега и другие.

"Обделенную" периферию представляют рабочие и пригородные поселки. До них легко добраться, но практически никакой инфраструктуры там нет. Риски деградации для этой категории оцениваются как самые высокие.

Еще две категории представляют поселки-изоляты - привязанные к месторождениям или автономные. Первые живут неплохо, пока идет добыча. Автономные изоляты - это бывшие поселки или центры ресурсных проектов вроде Амдермы в НАО. Многие из них находятся в тяжелой социально-экономической ситуации.

Было бы целесообразным предоставить населенным пунктам Арктики возможность распоряжаться бюджетом

Удаленные субрегиональные центры, напротив, достаточно устойчивы. Это населенные пункты с историей и выгодным географическим положением, связывающие большую территорию. Пример - город Мезень в Архангельской области.

- Основная идея нашего исследования - показать, что даже небольшие арктические города и поселки важны, поскольку они зачастую безальтернативно оказывают различные услуги для окружающей территории, - пояснила "РГ" один из авторов исследования, доцент географического факультета МГУ кандидат географических наук, заместитель директора Института региональных исследований Надежда Замятина. - В малонаселенной местности необходимо сохранять такие организационные центры. И в целом в Арктике нужны особые подходы к организации пространств с точки зрения экономики и социальной сферы.

Какие еще особенности северных населенных пунктов были выявлены в ходе исследования?

Надежда Замятина: Даже небольшие арктические города и поселки зачастую берут на себя функции более крупных центров. В Подмосковье или Ленинградской области стотысячный город просто потеряется, а в Арктике он будет центром огромной территории. При этом в высоких широтах крупные населенные пункты удалены от других, они не могут развиваться во взаимодействии, обмениваться товарами и услугами. Такая изоляция порождает массу проблем с качеством жизни.

В последнее время идут бурные споры о том, нужны ли вообще Арктике города, не лучше ли перейти на вахтовый метод ее освоения.

Надежда Замятина: На мой взгляд, в отношении уже существующих городов такие споры некорректны. В них вложены усилия, накоплен потенциал, там живут люди, приспособленные к сложным условиям Севера. Этот человеческий капитал нельзя потерять, поскольку восполнить его будет очень сложно. Другой вопрос - нужны ли Арктике новые города и какие? При месторождениях их давно уже не строят, хотя в последнее время в России обсуждаются такие проекты. Во всем мире арктические города - это многофункциональные университетские центры, не связанные с добычей ресурсов. Появление таких центров в Российской Арктике было бы логичным. Но если экономический смысл города будет заключаться лишь в обслуживании месторождения с 20-30-летним сроком эксплуатации, строить его нецелесообразно.

Это подтверждает пример Воркуты - бывшей угольной столицы, которая пришла в упадок с сокращением добычи?

Надежда Замятина: На мой взгляд, упадок Воркуты несколько преувеличен. Да, ее население сократилось, но оно уменьшается и в арктических столицах. Во всем мире обычное население северного города - 20-30 тысяч человек, а в Воркуте сейчас насчитывается 50 тысяч.

Публикуемые фото воркутинского упадка относятся не к самому городу, а к поселкам, которые строились у каждой шахты. Их сносят в силу того, что остался востребованным только коксующийся уголь, а обслуживать его добычу можно из города.

Я бы сказала, что Воркута не умирает, а сжимается. Это важный локальный центр цивилизации, где оказывают социальные и другие услуги, очень развит малый бизнес. Здесь находится логистическая и транспортная база соседнего НАО.?Города нужны не только для обслуживания месторождений и заводов, но этот аспект у нас почему-то часто не учитывается.

Считаю, что в Арктике вообще не нужно ставить задачу закрепления населения. Отток из периферийных городов происходит и в Центральной России - это неизбежное явление. На Севере все равно остается достаточно людей, которые никогда не уедут, поэтому надо работать со всеми населенными пунктами.

В вашем исследовании отмечается, что в Арктике требуются особые механизмы управления. Какие именно?

Надежда Замятина: В силу больших расстояний на этих территориях невозможна чрезмерная централизация. Такое управление чревато большими затратами. По этой же причине на Севере надо с большой осторожностью проводить оптимизацию медицины и других сфер.

Было бы целесообразным предоставить населенным пунктам Арктики большую самостоятельность, возможность решать вопросы на месте и распоряжаться бюджетом. Кроме того, северным территориям требуются особые нормативы практически во всех отраслях.

Как бы вы оценили перспективы регионов Западной Арктики?

Надежда Замятина: Безусловно, они находятся в более благоприятной ситуации по сравнению с восточными. Мурманску и Архангельску просто суждено быть организационными центрами, и даже сокращение их населения не умаляет этой роли. Они часто спорят, какой город в большей степени можно считать столицей Арктики. Но это так называемый сетевой регион, у которого не может быть одной столицы. Арктические города должны взаимодействовать и дополнять друг друга.

Опорой их развития должны быть научные центры - это мировая тенденция. При этом перспективы арктической науки связаны с разработкой технологий, которые помогут сделать жизнь в самих северных регионах комфортнее и безопаснее.