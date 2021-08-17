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17.08.2021 13:52

Облачный гейминг даст толчок развитию ИТ-индустрии в стране

Текст: Алексей Стригин (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 185(8536)
Правительство РФ планирует нарастить сервис облачного гейминга в 55 раз к 2030 году согласно дорожной карте проекта "Новые коммуникационные интернет-технологии". Эксперты утверждают: это даст значительный толчок для развития смежных ИТ-отраслей, если будут созданы условия в виде телекоммуникационной инфраструктуры и дата-центров.

Облачный гейминг предполагает запуск любых (даже самых "тяжелых") компьютерных игр на удаленном сервере, а не на устройстве пользователя. Интерес к онлайн-играм значительно вырос за последние два года, когда локдаун привязал людей к дому и ограничил число новых впечатлений.

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Именно в этот период начался дефицит комплектующих и железа - когда люди пошли покупать новую технику, оказалось, что покупать-то и нечего - в локдаун не только нарушились логистические поставки очень многих производителей, но и начался крипто-бум, подогревший интерес к майнингу криптовалют. Растущая стоимость комплектующих на фоне роста интереса к криптовалютам породила необычную ситуацию: основными потребителями мощного игрового "железа" стали майнеры, а не геймеры, объясняет Филипп Мищенко, руководитель практики медиа/игры GMT Legal.

Тем не менее страсть к игре никуда не делась - ее просто вовремя подхватили федеральные провайдеры. Дело в том, что развитие облачного гейминга в первую очередь связано с распространением ШПД (широкополосного доступа), а качество соединения и показатели скорости российского интернета считаются одними из лучших в мире, объясняет Ника Зурначева, контент-менеджер "Интернет-Тариф". Раньше облачный гейминг занимал сравнительно небольшую нишу из-за того, что каналы связи не обеспечивали необходимую для комфортной игры скорость подключения. Сейчас практически все федеральные провайдеры предлагают своим пользователям игровые тарифы с возможностью воспользоваться именно облачным геймингом.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Все больше крупных игроков на рынке начинают понимать, что гейминг становится все более востребованным. Однако есть и проблемы, которые предстоит решить. Облачный гейминг, конечно, снизит нагрузку на компьютер пользователя, но технологии на данный момент не позволяют заменить всецело ПК, а использование платной подписки пока не совсем экономически выгодно для пользователя с тем качеством, который предоставляет данный сервис, уверен киберэксперт и игрок Михаил Бахман.

Главный недостаток в облачном гейминге - это нерешенный вопрос с FPS (количество сменяемых кадров за единицу времени), а значит, игрок получает неприемлемую для долгой игры, некачественную картинку. Есть и другая проблема: в интернет-подключении, когда пользователи с малой скоростью соединения интернета не смогут воспользоваться данной услугой в полной мере, уверен эксперт. Эти проблемы так или иначе зависят от готовности больших провайдеров их решать и инвестировать в отрасль.

Справка "РГ"

Предполагается, что к 2030 году аудитория облачных сервисов вырастет со 180 тысяч до 10 миллионов пользователей. Сейчас же рост скромнее и оценивается всего в пять процентов за год. Способствовать привлечению пользователей должны развертывание 5G-сетей и экспорт российских игр.

Кстати

Фактически облачный гейминг - это золотой век разработчиков игр: пиратство в облачном гейминге исключено, а значит, есть возможности зарабатывать и развивать индустрию. Развитие отрасли косвенным образом скажется и на будущих ИТ-кадрах.

- Большинство из нас, разработчиков, именно через игры знакомились с миром компьютеров. Поэтому облачный гейминг позволит привлечь в ИТ-индустрию еще больше молодых людей. На данный момент у всех компаний нехватка кадров, и из года в год она только растет, поэтому эту проблему надо решать, - уверяет Роман Иванов, главный ИТ-инженер "Сбер".

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