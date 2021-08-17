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17.08.2021 15:33
Рубрика: Общество

По КТ-снимкам больных COVID-19 диагностируют рак

Текст: Ирина Невинная
Проект по ранней диагностике рака легких и других органов грудной клетки на основе анализа КТ-снимков пациентов, которые выполнялись при диагностике COVID-19, проходит в нескольких российских регионах. Для того, чтобы обработать многие тысячи снимков, применяется искусственный интеллект. О перспективах такого дополнительного скрининга на онкологические заболевания "Российской газете" рассказали участники проекта.

За последние полтора года КТ-легких для диагностики COVID-19 сделали уже сотни тысяч пациентов. Умная техника помогает врачам верно поставить диагноз, определить степень поражения легких и начать лечение. А что, если эти же снимки (тем более что многим больным исследование делают повторно) проанализировать на предмет возможного новообразования? Ясно же, что если увидеть опухоль в самом начале ее развития - шансов на излечение будет намного больше. Эта идея легла в основу проекта, в котором участвуют научные и медицинские учреждения Санкт-Петербурга и Нижегородской области при поддержке компании AstraZeneca.

Фото: iStock
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Тотальный онкоскрининг с помощью КТ или МРТ- исследований считается слишком дорогим, и хотя такие попытки (пилотные проекты) были, широкого распространения практика пока не нашла. Но вот если уже имеющиеся снимки посмотреть с точки зрения онколога - почему нет? В рамках проекта базы КТ-снимков, выполненных для диагностики коронавирусной инфекции, пересматриваются с помощью платформы на основе искусственного интеллекта. Цель - найти новообразования в легких на ранней стадии, когда болезнь еще никак себя не проявляет. В основу пилотного проекта был положен принцип диагностики рака легкого как случайной находки.

Результаты говорят сами за себя: по итогам пилотного проекта и в Санкт-Петербурге, и в Нижнем Новгороде выявили примерно по полторы сотни случаев подозрения на рак легкого. Сейчас пациенты с выявленными подозрительными очагами направлены в онкоцентры для углубленного обследования и постановки окончательного диагноза.

Всего же в Санкт-Петербурге ежегодно ставится около 1,5 тыс. новых диагнозов рака легкого, в Нижнем Новгороде - чуть более 1 тыс. Таким образом, ретроспективный скрининг может повысить уровень диагностики на 10%.

Это не требует больших финансовых и временных затрат: платформа легко интегрируется с любым диагностическим оборудованием клиники, которым могут пользоваться врачи-рентгенологи для выявления различных патологий, в том числе злокачественных новообразований на ранних стадиях. Управление ею интуитивно понятно, поэтому персонал не нужно обучать дополнительно.

В дальнейшем применение подобных платформ можно использовать и для проспективного анализа снимков, то есть ввести "прогонку" КТ-снимков через ИИ-платформу в рутинную процедуру осмотра и за счет этого снизить смертность от рака.

Кроме того, ретроспективный анализ с задействованием искусственного интеллекта потенциально может повысить уровень диагностики и других заболеваний - как онкологических, так и, например, туберкулеза, поражений пищевода, аорты и др.

Комментарий

Сергей Гамаюнов, главный врач Нижегородского областного онкодиспансера:

- Организация скрининга с использованием КТ исследований - методика дорогостоящая, тем более, было бы нелогично не использовать уже накопившееся за время пандемии огромное количество КТ-снимков пациентов с COVID-19 для ранней диагностики рака легких и других заболеваний. Медики сейчас работают с огромной нагрузкой, и главная их задача при прочтении снимка определить степень поражения легких коронавирусом, поэтому хорошее решение для дополнительных исследований - использовать технологии искусственного интеллекта, проанализировав с помощью специальной платформы тысячи снимков.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Приволжье СЗФО Санкт-Петербург ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Онкология: как победить рак

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