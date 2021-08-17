Россия первой в мире получит автономные морские суда

Россия завершает отработку технологий, которые станут настоящей революцией в морском судовождении. Речь идет об автономных судах, где впервые в мире внедрены автономные системы судовождения, способные заменить человека и радикально уменьшить количество экипажа на борту.

Осенью Госдума должна принять поправки к Кодексу торгового мореплавания и несколько подзаконных актов, регулирующих использование автономных судов. Уже заключены соглашения о намерениях с несколькими судоходными компаниями на строительство более 20 судов трех серий, оборудованных системами автономного судовождения.

Сегодня автономные системы судовождения испытываются в реальных условиях сразу на трех судах. Речь идет о сухогрузе "Пола Анфиса", работающем в Средиземном и Черном морях, барже "Рабочая" и земснаряде "Редут" (Черное и Азовское моря) и танкере "Михаил Ульянов" в Баренцевом море. Чаще они работают в обычном режиме, но периодически, когда появляется возможность, переводятся в автономный режим.

- В самое ближайшее время мы собираемся провести демонстрационные рейсы, которые подытожат эти испытания, - сообщил Александр Пинский, генеральный директор АНО "Отраслевой центр "Маринет".

Согласно проекту, завершить эксперимент планируется 31 декабря 2025 года. Испытания будут проводиться в 11 регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской и Мурманской областях.

- Первый маршрут, где будут действовать такие суда, появится между Усть-Лугой в Ленинградской области и портами Калининграда и Балтийска, - рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. - В перспективе после 2025 года автономные суда будут заходить в порт.

Для Калининградской области этот проект особенно важен, подчеркнул начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. По его словам, наиболее оптимальный вариант сообщения между анклавом и "большой землей" - это морской путь. Но суда, работающие на нем, давно обветшали. Железнодорожный вариант тоже далек от идеала, поскольку зарубежные "соседи" предъявляют к нему повышенные требования. Например, они долгое время запрещали транзит через свою территорию составов, в которых более 50 человек. Потом этот лимит был увеличен до 250 пассажиров.

На данный момент наиболее стабильно действует воздушное сообщение, но оно не способно покрыть все транспортные потребности региона. Автономные паромы Росморпорта решат эту проблему. Сейчас они достраиваются, а один из них проходит ходовые испытания. Предполагается, что они смогут выйти в море в 2022 году. Они имеют шансы стать первыми в мире официальными автономными судами, если их не опередят две другие российские компании, участвующие в этом проекте.

Испытания будут проводиться в 11 регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской и Мурманской областях

Подобные эксперименты проводились и другими странами. Но Россия, в отличие от своих зарубежных конкурентов, сумела организовать процесс так, чтобы вписаться в международные морские конвенции без необходимости их пересмотра, который способен затянуться на десятилетия. Иными словами, любые российские суда, в том числе и автономные, выполняют все требования конвенций.

Периодически автономные суда называют беспилотными, но это не совсем верный термин, подчеркивает Александр Пинский. Автопилотные системы, которые способны без участия человека прокладывать маршрут для судна, появились еще в 70-х годах прошлого века - раньше, чем на самолетах и автомобилях. Но автопилотные системы могут только вести суда по заданной траектории. Если возникает какая-либо опасность - например, сближение с другим судном, автопилот ничего не сможет сделать.

Автономные системы судовождения, в отличие от автопилота, способны не только определить опасную ситуацию, но и внести изменения в маршрут, а затем дать команду на рули и двигатели судна для необходимого маневра или предложить такие решения человеку, управляющему судном.

Главный смысл внедрения подобных систем - свести к минимуму риск человеческих ошибок, которые являются главной причиной морских аварий и катастроф. Кроме того, она позволит морским компаниям-перевозчикам сэкономить значительные средства. Морская безопасность стоит больших денег. Это установка на судах разнообразных технических средств, дополнительный экипаж на борту, его обучение и сертификация. С учетом того, что в мире существует дефицит моряков, эти затраты постоянно растут.

По словам Александра Пинского, автономное судовождение - на данный момент единственный способ повысить безопасность судоходства. Часть экипажа можно переместить на берег, а это уже немалая экономия. Некоторые должности на борту судна просто станут ненужными, поскольку многие рутинные операции будет выполнять не человек, а автоматика. В итоге численность экипажей можно будет сократить примерно на 25-30 процентов.

- Цели полностью избавиться от судовых экипажей мы не ставим, - отмечает эксперт. - С некоторыми функциями может справиться техника, а для некоторых по-прежнему необходим человек. Например, заботиться о пассажирах на борту, спасать их в случае аварии автоматика не сможет. Ряд технических функций тоже нет смысла автоматизировать, поскольку это будет дороже, чем работа человека на борту, - речь идет, например, о швартовке или лоцманской проводке в порту. Но одну смену как минимум можно убрать с борта судна благодаря автономным системам. Некоторые компании, с которыми я контактировал, планируют вдвое сократить навигационную смену.

Тем не менее полностью автономные суда в России появятся уже совсем скоро. В частности, в 2026 году в Новороссийском морском торговом порту планируется запустить группу буксиров-автоматов. Благодаря тому что буксиры будут полностью автоматизированными, они будут иметь гораздо меньшие размеры, что дает им больше возможностей по проводке и швартовке судов, а значит, увеличит пропускную способность порта. Вполне вероятно, что этим опытом в будущем воспользуются и другие порты.