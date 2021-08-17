Станут ли покупатели "серебряного" возраста самыми активными в онлайне

Новости

Мосгорсуд утвердил решение о признании Навального склонным к побегу 14:31
В Екатеринбурге скончался заслуженный артист России Владимир Сизов 14:30
Лавров: "Северный поток-2" построен практически до последней мили 14:30
Талибы временно прекратили все вылеты из аэропорта Кабула 14:21
В Ростове врачи спасли зрение мальчику, которому крыса пробила глаз 14:17
В Кабуле женщины вышли на демонстрацию 14:13
Минск и Москва практически согласовали пакет интеграционных документов 14:07
СК возбудил дело против сотрудника прокуратуры Приморского края 13:47
Замглавы Минпромторга возглавит комиссию по расследованию крушения Ил-112В 13:46
Путин призвал решить вопрос обманутых дольщиков в Ивановской области 13:44
Пострадавшие от паводка или пожара жители ДФО получат выплаты до 1 сентября 13:30
Белорусские юристы оценили сумму ущерба от гитлеровской оккупации 13:27
Михаил Мишустин 19-20 августа посетит Киргизию 13:11
В Вене осудили 54 человека за распространение коронавируса 13:06
Горбачев призвал извлечь уроки из происходящего в Афганистане 13:05
Правительство распространит соцгарантии на ставших сиротами школьников 12:59
Кардиолог объяснил, как вакцинироваться гипертоникам 12:52
Авиакатастрофа Ил-112В под Кубинкой попала на видео 12:48
В Москве проведут аэрацию воздуха из-за жары 12:48
Порядка 20 млрд рублей выделят регионам для переселения людей из аварийного жилья 12:46
Глава РАО: Важна поддержка фундаментальных исследований в сфере образования 12:40
Объем санитарных рубок леса в России сократился на 29% 12:38
Потерпевшим крушение Ил-112В управлял Герой России Николай Куимов 12:26
В авиакатастрофе Ил-112В под Кубинкой погибли все три члена экипажа 12:17
Обновлена методика расчета показателей региональных программ в области энергоснабжения 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 13:01

Станут ли покупатели "серебряного" возраста самыми активными в онлайне

Текст: Алексей Стригин (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 185(8536)
Сразу несколько компаний опубликовали исследования с сенсационным выводом: самой быстрорастущей аудиторией российских онлайн-ретейлеров стала категория 55+ (так называемые бумеры). По данным Nielsen, за 2020 год число пользователей интернет-магазинов в возрасте 55+ выросло в четыре раза. Wildberries фиксирует двукратный рост покупателей этой возрастной категории, на Aliexpress доля российских покупателей 55-65 лет увеличилась на 50 процентов год к году, а старше 65 - на 60 процентов. Подобная ситуация - у продуктовых ретейлеров. Аналитики утверждают: это тренд отнюдь не новый, пандемия лишь частично подтолкнула переход старшего поколения в онлайн. Так ли все оптимистично, как кажется на первый взгляд?

На самом деле объективный анализ ситуации затрудняет несовершенство методов подсчета онлайн-покупок. Дело в том, что большинство покупок являются омниканальными. Например, человек может выбрать товар в интернет-каталоге магазина, а затем прийти туда и совершить покупку. В этом случае ретейлер может отнести покупку к числу сделанных в онлайне. На основе таких данных нельзя делать вывод о том, что люди в возрасте 55+ перестали ходить в магазины и что они рассматривают торговые точки в основном как шоурумы, уверен Андрей Коновалов, специалист по антикризисному управлению школы бизнеса "Синергия".

Фото: iStock
Минфин предложил разрешить продажу алкоголя онлайн

Большинство же опрошенных "РГ" уверены, что столь позитивные результаты обусловлены эффектом низкой базы - то есть тем фактом, что раньше бумеры вообще не пользовалась услугами онлайн-магазинов. Поэтому, несмотря на "взрывной рост", этот тренд сильного влияния на розницу не окажет - люди как ходили в магазины, так и продолжат в них ходить. А если что и может способствовать покупке у пользователя 55+, так это предложение товара или услуги, которые не представлены в офлайн-магазинах, уверен Альберт Усманов, директор по цифровому маркетингу S8 Capital.

Да, количество посетителей возрастной категории 55+ за год выросло на 40 процентов, подтверждает тезис Алексей Грибовский, генеральный менеджер федеральной сети "Позитроника". Однако сказать, что именно эта аудитория самая активная, нельзя - наиболее платежеспособной покупательской группой остаются люди 25-50 лет.

За 2020 год покупателей 55+ стало в четыре раза больше

При этом бумеры борются за свою активность - они не собираются стареть и долго остаются молодыми по образу жизни и потребления. И онлайн-покупки для них становятся естественным продолжением их быта, уточняет Григорий Карлышев, аналитик направления "Стратегический маркетинг" в ГК "Институт Тренинга - АРБ Про".

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Несетевые аптеки смогут вести дистанционную торговлю лекарствами

Сильный же скачок в онлайн-ретейле по категории 55+ произойдет только тогда, когда в нее перейдет поколение X (45 лет - 54 года), и еще глобальнее вырастет, когда в категорию 55+ перейдет поколение Y (25-45 лет). Цифровая грамотность у данных категорий пользователей наиболее высокая, технологии вошли в их мир и развивались именно с ними, уверен Юрий Нестеренко, эксперт Digital-агентства Webit.

P.S.

Покупатели старшего возраста придирчивее к качеству сервиса и чаще идут на конфликт. Они могут дольше ждать курьера и готовы к его опозданиям. Предпочитают доставку домой, а не в пункты выдачи заказов. Реже готовы к предоплате и чаще платят наличными, более придирчивы к качеству и упаковке товара, рассказывает о привычках бумеров Алексей Вайсберг, директор по развитию логистического оператора Logsis.

В регионах СЗФО

Главное сегодня

Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов по COVID
Запасы газа на Украине за год снизились на треть
Захарова прокомментировала заявления США о достижении целей в Афганистане
Глава "Вектора" рассказал о новых вакцинах от COVID-19 с 2-3 штаммами
Скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов