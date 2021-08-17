Туристов попросили освободить пляжи для моржей на острове Вайгач

Департамент природопользования Ненецкого автономного округа ввел временный запрет на посещение лежбища атлантических моржей на острове Вайгач. Ограничения связаны с выросшей в этом районе туристической активностью. Ученые отмечают, что животные начали покидать излюбленные места. Их пугают звуки моторных лодок и высадки туристов.

Одно из излюбленных лежбищ моржей находится на мысе Лямчин Нос на побережье Печорского моря. Начиная с 2019 года, эксперты отмечают значительное снижение количества наблюдаемых животных на острове Вайгач, а их состояние вызывает беспокойство - ученые регистрировали истощенных, ослабленных особей.

В 2021 году, в связи с пандемией и закрытием границ, арктический туризм получил мощный импульс развития. Если в предыдущие года лежбища посещались туристами крайне редко, то в нынешнем году ситуация резко изменилась. Ученые, проводившие на Вайгаче исследовательские работы, наблюдали высадку туристов прямо на опустевшее лежбище моржей как раз в тот период, когда животные должны были начать прибывать на берег. Вероятно, люди на лежбище и шум моторной лодки отпугнули моржей.

Кроме этого, 2019 и 2020 годы были аномально теплыми. Моржи рано вышли на берег и значительно дольше на нем оставались. Пребывание на лежбище связано с повышенными рисками для животных.

- Нам предстоит выяснить, почему туристы нарушают введенные правила, - отметила Маргарита Лескова, координатор проектов Баренц-отделения WWF России, ставшего инициатором запрета. - В 2018 году были разработаны специальные правила посещения береговых лежбищ моржей для Ненецкого АО, где указаны рекомендованные места высадок туристов. Они утверждены региональным департаментом природных ресурсов.