В Карелии отремонтировали трассу к древним наскальным рисункам

В Карелии завершилось строительство дороги к археологическому памятнику "Петроглифы Залавруги". Она соединит две группы наскальных изображений эпохи неолита, которые недавно попали в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Беломорские петроглифы расположены недалеко от города Беломорска. Их возраст - не менее шести тысяч лет до нашей эры. Гладкие открытые участки скалы, омываемые волнами, древние люди использовали для изобразительного творчества.

Первым петроглифы открыл этнограф Александр Линевский. Это комплекс "Бесовы следки". Такое название он получил из-за изображения главного персонажа наскальных рисунков. Второй комплекс нашли через десять лет и назвали Залавругой, а в 1963 году описали и Новую Залавругу. Они являются частью музея "Беломорские петроглифы", имеют совершенно разную тематику - ритуальную, мемориальную, знаковую. Но в основном это изображения животных, а также сцены из жизни первобытного человека.

Но сохранять петроглифы непросто. Скала с рисунками находится в лесу. Свой "вклад" вносят природа и отдельные "туристы". Почти каждый год беломорские петроглифы закрашивали краской, оставляли недвусмысленные надписи. Бороться с этим было сложно. Вычислить же по оставленным именам тех, кто испортил древний памятник, практически невозможно. В редких случаях, если это и удавалось, их практически никак не наказывали.

Специалисты постоянно говорили, что наскальные рисунки необходимо сохранять и они должны работать. Например, в соседней Финляндии и в других Скандинавских странах первобытная культура давно считается прибыльным бизнесом. Небольшой городок Алта на севере Норвегии, где приблизительно такие же петроглифы, как под Беломорском, ежегодно привлекает туристов не меньше, чем знаменитые карельские Кижи.

Петроглифы расположены у города Беломорска. Их возраст - не менее шести тысяч лет до нашей эры

И лишь недавно петроглифами занялись всерьез. Комплекс попал в план подготовки празднования 100-летия Карелии, федеральный бюджет выделил на его реконструкцию деньги.

Уже возвели и открыли новый современный павильон над основной скалой с петроглифами, сделали пешеходный мост через протоку Кислый Пудас. Но оставалась еще проблема - старая разбитая дорога. Теперь ее полностью привели в порядок, потратив 115 миллионов рублей. Новая трасса улучшит транспортную доступность важнейшего туристического объекта.