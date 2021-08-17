В Ленобласти сосчитают площадь угодий и число сельхозживотных

Сельскохозяйственная перепись - 2021 стартовала в Ленинградской области. Она продлится до конца месяца и охватит 275 тысяч сельхозорганизаций и личных подсобных хозяйств. 568 переписчиков, одетых в форму зеленого цвета, уже начали обход территории.

Для чего необходима перепись? Сплошные переписи проводились в 2006 и 2016 годах. Но в последние годы происходит много изменений, и стало понятно, что десятилетний срок - слишком велик. Нужны промежуточные данные, чтобы уточнить нынешнюю структуру сельского хозяйства и разработать прогноз его развития, правильно определить экономические меры воздействия для повышения эффективности производства.

- С переписи 2016 года уже прошло пять лет, и нам необходимо оценить структурные изменения. Полученные данные станут основой в разработке прогноза развития сельскохозяйственной отрасли, помогут правильно определить меры экономической поддержки сельхозпроизводителей, - подчеркнул Андрей Решетов, заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти.

Перепись проходит по-разному для различных групп сельхозпроизводителей. Крупные предприятия, фермеры, индивидуальные предприниматели представляют информацию в виде отчетов. А вот к имеющим личное подсобное хозяйство на территории сельхозпоселений уже пошли переписчики (но если хозяйство в городской черте, в переписи оно не участвует). Опросные листы содержат вопросы о размере угодий, площадей насаждений, выращиваемых культурах, о поголовье сельхозживотных.

Дачников опрашивать не планируется. Переписные листы будут заполняться в целом по садоводствам - со слов председателей или уполномоченных. И в этом случае будут интересовать только три показателя: число участков, общая их площадь и сколько из них освоено. Так что за информацией о том, сколько вы на любимых шести сотках выращиваете клубники и помидоров и есть ли у вас куры и прочая живность, никто не придет.

Корреспонденты "РГ" побывали на переписи личных подсобных хозяйств. Именно подсобные хозяйства составляют большую часть подлежащих переписи объектов: почти 269 тысяч из 275 тысяч.

Во Всеволожском районе перепишут 18,9 тысячи личных подсобных хозяйств. Так, в деревне Плинтовка нам с переписчиком открыла дверь Екатерина Семеновна, уроженка деревни, пережившая здесь же войну. Хозяйство небольшое.

- Сил уже мало, я здесь одна постоянно живу, не справиться, - поясняет Екатерина Семеновна. Тем не менее она молодец: посажены картофель, морковь, свекла, огурцы. Порадуют плодами яблони. (Переписчик каждую культуру отмечает в опроснике отдельно.) А вот клубника посохла нынешним жарким летом.

Отдельные вопросы по живности.

- Восемь кур, коза - старенькая, тринадцать лет ей. И кот, - говорит Екатерина Семеновна (в опросник попадают данные о курах и козе, кот - не сельхозживотное).

Екатерина Семеновна рассказывает нам, как тяжело было семье в войну, во время которой потеряла отца, как работала потом на заводе. Выводит из сарая любимицу - козу. Ручная совсем коза. Чуть ли не со слезами пожилая женщина говорит, что, видимо, с козой придется расстаться, поскольку уже не по силам уход. А коза хорошая: даже в столь почтенном козьем возрасте до трех литров молока дает (надой в опроснике, кстати, не учитывается).

Другое поселение - Романовка. Встречает нас владелица участка Светлана (постоянно проживает здесь с семейством). Хозяйство крепкое, чистота на 24 сотках идеальная. Отдельная постройка - отличный погреб. Выращивают картофель, морковь, помидоры с огурцами, яблоки, сливы, малину, клубнику. Для себя - не для продажи. Небольшой курятник.

- Нет, не боюсь переписчику дверь открыть. Знаю, что перепись идет, оповещали нас. И знаю, что в форме должен быть, с удостоверением и паспортом. Да и соседи кругом. У нас с соседями хорошие отношения, друг другу помогаем, - замечает Светлана.

Кстати, все опрошенные знали, что идет перепись. Во двор пускали. Как отметила переписчик Надежда Заволокина, редко кто дверь не открывает. Как показывает практика предыдущих переписей, не более пяти процентов граждан идут "в отказ". А чтобы недоверия не было, в переписчики стараются брать именно жителей данного поселения, которые много кого знают.

Как и следовало ожидать, выяснилось: сельхозживотных (за исключением кур) держит мало кто. А вот выращивают овощи многие. Как отметили переписчики, бывает, даже заморские плоды типа ананасов выращивают в теплицах. Впрочем, ананасы в перепись не идут: нет такой культуры в опроснике.

Мнение

Анатолий Голов, сопредседатель Союза потребителей РФ:

- Подобные сельхозпереписи именно личных подсобных хозяйств очень информационны. По ним можно понять, как меняется структура не только производства, но и потребления. Например, в советское время треть потребляемого картофеля была из личных хозяйств, в 90-е годы - и более. Потом народ перестал сажать картофель, теперь снова больше сажает. Потому что картофель и другие исконно простые овощи стали в магазине дороже бананов.

Значительная часть населения на селе выживает за счет личного хозяйства. Не редкость, когда в семьях бывают одни "живые деньги" - пенсионные, с работой-то проблемы могут быть. А что касается садоводств, то для горожанина это все-таки второй дом, не первый. Мало кто глобально что-то на шести сотках выращивает. Поэтому детальный анализ по садоводческим участкам и не требуется.