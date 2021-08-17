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17.08.2021 21:00
Рубрика: Экономика

В Петербурге откроют кафе с бездомными работниками

Текст: Марина Ледяева
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)
В Петербурге откроют первое кафе с бездомными работниками. Об этом объявила благотворительная организация "Ночлежка". В нем будут работать бездомные люди.

Они станут официантами, закупщиками и помощниками поваров (с медсправками, конечно). Получив опыт, обитатели реабилитационных приютов смогут устроиться на постоянную работу и снять жилье. Такая система транзитного трудоустройства есть в других странах для возвращения бездомных к нормальной жизни.

Фото: Эдуард Корниенко
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Как пояснил директор "Ночлежки" Григорий Свердлин, стажировка в кафе рассчитана на три-четыре месяца. За год получить профессию и стабильную работу смогут до 20 человек. Вся прибыль от кафе пойдет на приюты для бездомных.

"Это будет самое обычное кафе, - рассказал "РГ" сотрудник "Ночлежки" Данил Краморов. - Посетители даже не догадаются, кто из персонала постоянный сотрудник, а кто - из приюта". Проект также поможет разрушить стереотип, что бомжи не хотят работать и уходить с улицы, надеются авторы идеи. Плюс социальный бизнес позволит самим благотворителям стать финансово более независимыми. Но в данном случае прибыль - не главное.

"Нам кажется, что это очень крутая идея, которая реально поможет нашим подопечным, - отмечают в "Ночлежке". - Возможно, в будущем она выйдет за рамки общепита. К примеру, можно создать небольшое производство для обучения бездомных рабочим профессиям".

Не исключено, говорят благотворители, что такое кафе станет хорошим примером для предпринимателей, которые начнут самостоятельно открывать подобный социальный бизнес. Насколько известно, в России таких проектов еще не было, хотя в Петербурге есть инклюзивные кафе, где работают люди с ментальными особенностями.

Сейчас благотворители ищут подходящее помещение в центре города, шеф-повара и управляющего, а также тех, кто может помочь с кухонным оборудованием, посудой и мебелью. Авторы идеи также объявили конкурс на лучшее название для будущего кафе в социальных сетях. Его участники предлагают варианты со смыслом и надеждой - "Новая жизнь", "Феникс", "Как дома".

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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