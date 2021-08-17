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17.08.2021 13:40

В Петербурге завершились предпусковые проверки новых атомных ледоколов

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 185(8536)
В Петербурге завершились предпусковые проверки универсальных атомных ледоколов "Арктика" и "Сибирь", способных преодолевать трехметровые льды. Это суда проекта 22220, которым предстоит обеспечивать круглогодичную навигацию в Западной Арктике, - они станут основой ледокольного флота страны. Эксперты Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций дали рекомендации по совершенствованию уровня безопасности при строительстве и эксплуатации ледоколов этой серии, сообщило ФГУП "Атомфлот".
"Сибирь" - первый ледокол новой линейки, заложенный в 2015-м. Фото: Из архива госкорпорации "Росатом" "Сибирь" - первый ледокол новой линейки, заложенный в 2015-м. Фото: Из архива госкорпорации "Росатом"
"Сибирь" - первый ледокол новой линейки, заложенный в 2015-м. Фото: Из архива госкорпорации "Росатом"

Головное судно проекта - "Арктика" - было заложено в Северной столице в 2013 году, а в октябре прошлого года введено в эксплуатацию. Атомоход уже отработал первую зимнюю навигацию в северных морях и вернулся в Петербург на обслуживание в рамках гарантийных обязательств судостроительного завода. На днях он пришел в Кронштадт для плановой замены двигателя. Как отмечают специалисты, это обычное дело для нового судна такого масштаба - в советское время ледоколы по два года доводили до необходимого уровня надежности.

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"Сибирь" - первый ледокол новой линейки, заложенный в 2015-м, - по плану должны сдать в конце текущего года. На август намечен важный этап - запуск паротурбинной установки. Кроме того, на петербургской верфи строятся еще три ледокола проекта 22220: "Урал", сдача которого запланирована на будущий год, "Якутия" (на 2024-й) и "Чукотка" со сдачей в 2026 году.

На недавнем Дне Арктики в Петербурге руководитель дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша пояснил, почему так важно, чтобы новые ледоколы приступили к работе в срок.

- Действующий ледокольный флот требует замещения. Нам пришлось продлить ресурс атомных ледоколов "Таймыр", "Вайгач" и "Ямал" на период строительства новых судов - до 2027 года. Иначе возникла бы так называемая ледовая пауза. Теперь у нас в запасе есть еще год перед выводом действующих ледоколов из эксплуатации, но больше ждать нельзя. Поэтому мы надеемся, что судостроители сдадут все суда в срок, - отметил Вячеслав Рукша.

92 процента оборудования новых ледоколов - российского производства

Действующие атомные ледоколы были рассчитаны на 25 лет эксплуатации, а некоторые работают уже больше 30 лет. Двухреакторные атомоходы новой серии мощностью 60 мегаватт должны прослужить четыре десятилетия. Как пояснили судостроители, инновационная реакторная установка позволяет работать без перезарядки семь-восемь лет, что увеличивает эксплуатационный период судна. Автономность новых ледоколов ограничена разве что запасом продуктов - они могут целый год работать в море без единого захода в порт.

Фото: Александр Емельненков
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- При этом 92 процента оборудования новых ледоколов - российского производства. Надеемся, что наша промышленность в ближайшие пять-семь лет освоит производство ряда элементов - в частности, для преобразователей частоты. Тогда новые ледоколы будут на все сто процентов российскими, - подчеркнул Вячеслав Рукша.

К началу 2030-х годов в Российской Арктике должно работать не менее семи атомных ледоколов, в том числе головное судно проекта 10510 "Лидер" мощностью 120 мегаватт. В среднем они строятся два года, к тому же верфей, способных осилить эту задачу, не так много. Поэтому для подстраховки в дирекции Севморпути предложили построить еще четыре ледокола мощностью до 40 мегаватт, использующих в качестве топлива сжиженный природный газ. Они будут работать в легких ледовых условиях на море и в устьях северных рек.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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