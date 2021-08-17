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17.08.2021 15:00

В Поморье спрос на популярные турмаршруты превысил предложение

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 185(8536)
В прошлом году количество туристов в Архангельской области сократилось почти в два раза. Но к августу в Поморье столкнулись с тем, что спрос на наиболее востребованные туристические маршруты уже превышает предложение. В министерстве культуры Архангельской области уточнили, что подвести итоги сезона можно будет не раньше сентября, но заполняемость популярных отелей и туристических комплексов под Архангельском, в Пинежском заповеднике, в Каргополе уже сегодня очень высокая, места забронированы на недели вперед. При этом владельцам бизнеса приходится подстраиваться и под совершенно новый "характер" туристов 2021 года

- Мы сегодня отмечаем новую тенденцию - "индивидуального туриста". Это очень заметно: люди стремятся самостоятельно забронировать отель или квартиру, составляют экскурсионный маршрут, - говорит начальник отдела развития туризма министерства культуры Архангельской области Анна Тютрина. Из новых предложений года она отметила аренду яхт в Арктическом яхтенном союзе, экскурсии на архангельские верфи, где сегодня строятся традиционные суда (поморский коч, поморская шхуна), обзорные полеты над Архангельском на самолете Ан-2.

Фото: Пресс-служба Кенозерского нацпарка
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Тем временем буквально за год спрос на туристические услуги изменился кардинально. Многие из тех, кто раньше предпочитал зарубежный отдых, развернулись в сторону малонаселенных территорий России, в том числе просторов Русского Севера. Одним словом, россияне вспомнили, куда при любых обстоятельствах показывает стрелка компаса. Журналисты "Российской газеты", кстати, в качестве эксперимента попробовали забронировать на август номера в туркомплексах Малых Карел и заповедного Голубино через популярный сервис - мест нет!

Еще одна новая тенденция - туристы-горожане стремятся как можно меньше находиться в группе, в толпе и одновременно мечтают компенсировать вынужденный при "удаленке" дефицит впечатлений.

- В условиях пандемии появился запрос на эмоциональные туры с индивидуальным сопровождением. Люди теперь не путевку ищут - они ждут новых впечатлений и "меняющейся" поездки. К примеру, хотят посмотреть привычные места на Севере, но уже в ином ракурсе, - говорит координатор туристического акселератора Архангельской области Ольга Горелова. - Сегодня многие люди любят возвращаться на Север, специально приезжают из мегаполисов, чтобы отключиться, убежать от городской суеты. У горожан наступает пресыщение пляжным отдыхом и разворот в сторону активного. Важно понять, как с ними правильно взаимодействовать, чтобы предложить новый туристический продукт.

Тем временем сегодня все регионы России в прямом смысле слова ведут конкурентную борьбу за каждого туриста. И здесь в приоритете быстрая реакция и "настройка" на спрос. Один из ярких примеров - Мурманская область, где во время пандемии очень грамотно использовали потребность туристов на новые впечатления и эмоции.

В Поморье первые "арктические гектары" заняли для развития туризма

После вынужденной изоляции летом россияне просто рванули в регион только затем, чтобы "поохотиться" на сполохи и сделать уникальные кадры обычного, кстати, для северян природного явления. Не помешали ни сильные морозы, ни отдаленность территории, ни сложности быта.

- Сегодня часть представителей бизнеса увязла в ожидании того, что зарубежные страны "вот-вот откроют границы" и вернется заработок на заграничных турах. Но выигрывает тот, кто забегает на несколько шагов вперед: благодаря этому Поморье будет все больше проявляться на туристической карте России, - говорит Ольга Горелова. - Нам даже новое создавать необязательно - достаточно правильно донести ценность того, что уже умеем, заново посмотреть на что-то привычное, к примеру на Белое море, с точки зрения туриста.

Фото: Татьяна Сухановская/РГ
Дом-музей Бродского под Архангельском разработал новый маршрут

Эксперт привела в пример культурно-ландшафтный парк "Голубино": понимая, что туристам нужно что-то уникальное, здесь придумали социальный проект "От меня зависит" и подключили к нему старожилов Пинежского района: коренные пинежане начиная с этого года проводят экскурсии для гостей из разных городов России. Это не только поход в заповедный лес или прогулка по деревне: многие пенсионеры берутся научить гостей косить траву, ткать ковер или даже просто ставить самовар и копать картошку!

В итоге с прибылью остаются все: и парк, и местные жители, и туристы-горожане, впервые научившиеся что-то делать своими руками. При этом пинежанам, умеющим вязать веники или печь шаньги, достаточно просто позвонить в парк. Его сотрудники "упакуют" новый мастер-класс в турпрограмму: разработают маршрут, включат его в рекламные брошюры, сами привезут в деревню гостей.

- В этом году туристы активно возвращаются в регион - в основном из Москвы и Петербурга, есть даже из Сибири. Проблема в том, что в Поморье пока не готовы принять их на должном уровне. Но чтобы повышать качество услуг, бизнесу необходима государственная поддержка, - говорит заместитель председателя комитета парламента региона по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Ирина Фролова.

Тем временем

Агентство регионального развития совместно с министерством культуры Архангельской области организовали для представителей туристической сферы региона бизнес-акселератор. Цель - дать предпринимателям "инструменты" для движения вперед. По итогам программы три участника получили целевую финансовую помощь на продвижение своих проектов в интернете, а семья из столицы Поморья открыла первый в регионе глэмпинг - он расположен на берегу озера рядом с Архангельском и забронирован уже на недели вперед.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Развитие туризма в России

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