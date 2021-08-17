В СЗФО распределили разрешения на добычу крупных животных

В Северо-Западном федеральном округе открылся сезон летне-осенней охоты. Разрешения на добычу крупных животных - кабана, лося и медведя - распределяют с помощью жеребьевки. А за отстрел волков, которые представляют угрозу для людей и домашних животных, разносят болезни, власти в некоторых регионах даже готовы платить. Кроме того, охотники-волчатники получают преимущество при распределении квот на добычу ценных охотничьих ресурсов.

В Вологодской области сезон охоты на кабана и медведя стартовал 1 августа. Право на добычу этих животных охотники получили по итогам жеребьевки, которая прошла в июле. В департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира поступило около восьми тысяч заявлений. Это почти в три раза больше областной нормы добычи кабана и медведя.

Преимущества получили охотники, которые проводят на территории охотничьих угодий биотехнические мероприятия. Речь идет о работах, направленных на улучшение условий обитания дичи и увеличение численности охотничьих ресурсов. Кроме того, около трети квот досталось тем, кто отстреливает лесных вредителей - волков, лисиц и енотовидных собак. Оставшиеся разрешения разыграли между всеми желающими.

- Порядок распределения разрешений, действующий в области, максимально соответствует интересам охотников в условиях установленных лимитов и повышенного спроса. Он способствует повышению доступности охотничьих ресурсов, учитывает заслуги тех, кто на общественных началах занимается развитием общедоступных угодий, - подчеркивает заместитель губернатора Михаил Глазков. - Жеребьевки прошли в штатном режиме. В каждом районе области работали комиссии, в состав которых вошли представители органов власти, правоохранительных и надзорных ведомств, охотники. Нарушений или жалоб не зарегистрировано.

Сезон спортивно-любительской охоты на волка в Вологодской области также открылся 1 августа. Здесь конкурса нет. Наоборот, охотникам платят деньги за их работу: чуть менее четырех тысяч рублей за самца, четыре с половиной тысячи за самку и три тысячи рублей за волчонка. В этом году порядок перечисления премий упростили.

- Ранее одним из обязательных условий для получения денежного вознаграждения за добытого волка являлось ветеринарное исследование добытой туши на предмет зоонозных заболеваний. Сейчас это требование отменено, - рассказывает начальник областного охотдепартамента Олег Кислицын. - Чтобы получить выплату, охотник в течение суток должен уведомить охотинспектора о добыче волка. Сообщение можно передать любым способом. Главное условие для получения премии - чтобы хищник был добыт на территории охотничьих угодий, указанных в разрешении.

Помимо Вологодчины, вознаграждения за отстрел серых хищников можно получить в Архангельской области, Ненецком автономном округе, Республике Коми и ряде других регионов СЗФО. Во многих субъектах волчатников поощряют квотами на добычу ценных животных. К примеру, в Вологодской области за одного взрослого волка или двух волчат полагается разрешение на добычу кабана. За двух взрослых особей или четырех волчат - разрешение на добычу лося. В Коми охотники, добывшие волка, получают внеочередное право на отстрел лося.

В Республике Коми, кстати, учредили одну из самых высоких на Северо-Западе выплат за отстрел серого хищника - 20 тысяч рублей вне зависимости от пола животного. Вводу этого поощрения предшествовала трагедия. В августе 2019 года в Удорском районе республики 14-летняя девочка погибла в результате нападения волка. ЧП случилось на поселковой улице. В сентябре 2019-го власти объявили о выделении средств из резервного фонда на выплату вознаграждений охотникам. Затем деньги начали закладывать в бюджет в плановом порядке.

Сезон охоты на лося традиционно стартует позже сезона добычи кабана и медведя. Так, в Вологодской области и Ненецком автономном округе он откроется в сентябре. На Вологодчине жеребьевка пройдет 20 августа. В НАО квоты на добычу взрослых особей уже распределили.

Прямая речь

Леонид Баскин, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН:

- Для сохранения баланса в природе численность волков необходимо регулировать. От этого никуда не уйти. В Норвегии, например, под нажимом "зеленых" парламент разрешил сохранять волка лишь в нескольких регионах на всю страну.