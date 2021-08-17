В Великом Новгороде начали изучать уникальные фрески

Российским ученым, прямо скажем, очень повезло. Они обнаружили в Георгиевском соборе Юрьева монастыря фрески - одни из самых древнейших образцов русской живописи. Эти находки демонстрируют уровень ее развития до нашествия монголов. Сам собор заложен в 1119 году по заказу великого князя Мстислава. Долгое время считалось, что эти древние фрески первой трети XII навсегда утрачены, только кое-где сохранились небольшие фрагменты. Но несколько лет назад археологи под руководством член-корреспондента РАН Владимира Седова обнаружили под полом храма несколько десятков тысяч фрагментов фресок, сбитых со стен в XIX веке.

И вот сейчас ученые приступают к их масштабному исследованию. Для этого применяются самые современные методы неразрушающего контроля, в частности, рентгеновская флуоресцентная спектрометрия и микроскопия. Так, спектрометрический анализ даст ответ о составе пигментов и технологии росписи: присутствовал ли в составе насыщенного голубого цвета один из самых дорогих пигментов - лазурит, который добывался в Афганистане, или он был заменен на не такой дорогой, но все же редкий в России азурит? Из каких элементов состоит зеленый и красный пигмент, использованный в росписи XII века, а из каких - в более поздней росписи? Каким образом и в какой последовательности на стену храма накладывались слои штукатурки и тонкого слоя подготовки под живопись, отличалась ли фресковая штукатурка по своему составу от строительной?

Для изучения фресок в Институте археологии РАН создана Лаборатория архитектурной археологии и междисциплинарного изучения архитектурных памятников.