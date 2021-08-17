В Вологодской области развивают выездные форматы торговли

В Вологодской области чиновники пообещали увеличить число ярмарок выходного дня, выделив дополнительные места для стационарной торговли местным производителям. Первая ярмарка уже прошла в поселке Майский Вологодского района.

- Ярмарки выходного дня стоит проводить в каждом муниципалитете, - уверен председатель Агропромышленного союза Вологодской области Андрей Клеков. - Они позволяют фермерам найти своего покупателя, а жителям - приобрести свежие овощи и фрукты с минимальной наценкой. Спрос на товары собственного производства большой.

В нынешнем году уже прошли 317 ярмарок под местным брендом. А вообще проект "Вологодская ярмарка" запустили в регионе с 2017 года. Власти выделяют средства на компенсацию части затрат на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли. Уровень софинансирования таков: половина стоимости автолавки - областной бюджет, остальную половину делят муниципалитет и получатель субсидии. Ожидается, что в 2021 году приобретут 12 новых автолавок.

Приобретение автолавок идет в рамках проекта по поддержке райпотребкооперации. На Вологодчине на труднодоступных территориях проживает более 40 тысяч человек. В подавляющем большинстве обитают там пенсионеры. Им сложно добираться за продуктами в другие сельские поселения. Поэтому единственный для них вариант - автолавки, выездная торговля, мини-ярмарки.

А вообще система потребительской кооперации представлена в 19 муниципальных районах области и обслуживает 195 тысяч человек, или более 16 процентов жителей. Полторы тысячи населенных пунктов - это как раз труднодоступные и малонаселенные деревни и поселки. Развивать там организации потребкооперации нелегко: слабая дорожная и логистическая инфраструктуры, устаревшие производственные мощности и торговые объекты, нехватка кадров, высокие налоги, неустойчивый сигнал интернета, экспансия федерального ретейла в районных центрах.

Но областные чиновники считают, что деятельность райпотребкооперации должна быть на постоянном контроле муниципалитетов, именно там необходимо разрабатывать проекты развития выездной торговли, ярмарок с учетом местных особенностей.