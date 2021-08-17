В Калининграде полиция задержала 18-летнего фальшивомонетчика

18-летний житель Калининградской области задержан полицией за использование поддельных денежных купюр, которые он заказал в даркнете.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, за покупателем фальшивок было установлено скрытое наблюдение. Полицейские выяснили, что молодой человек уехал из города на востоке области в Калининград, снял там квартиру и начал ходить по местным рынкам. В одной из палаток он купил пачку сигарет, расплатившись фальшивой пятитысячной банкнотой.

- Все передвижения парня были под особым вниманием оперативников. В том числе и на продовольственном рынке, где в одной из палаток он расплатился фальшивыми деньгами, в том месте, где нет камер видеонаблюдения. Еще четыре купюры были обнаружены при обыске теперь уже у фигуранта уголовного дела, - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Парень был задержан сотрудниками УЭБиПК УМВД при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Он во всем признался и объяснил, что специально уехал в Калининград, так как не рискнул разменивать фальшивки на настоящие деньги в своем маленьком городе.

Махинатор сильно удивился своему задержанию: он был уверен, что соблюдал все меры конспирации - избегал камер видеонаблюдения и скрывал лицо. Теперь он стал фигурантом уголовного дела по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Расследование продолжается.