Врач разъяснила, как восстановить обоняние после COVID-19

Многие переболевшие коронавирусом жалуются, что обоняние долго не возвращается. То есть человек уже и чувствует себя хорошо, а запахи по-прежнему либо не ощущает, либо очень слабо. О том, как ускорить процесс восстановления обоняния в домашних условиях, "РГ" спросила Ольгу Рублеву, заведующую неврологическим отделением Мариинской больницы, принимающей пациентов с коронавирусом практически на всем протяжении пандемии.

- Очень полезной процедурой считается ингаляция с минеральной водой. Минеральную воду нужно выбирать сульфатно-магниевую. Заранее выпустить пузырьки углекислого газа из бутылки. Затем подогреть воду до 36-37 градусов и залить в ингалятор. Обильно орошать полость носа. Такое орошение водяными парами стимулирует регенерацию слизистой носа, помогает вернуть утраченное обоняние, - сказала врач.

Второе действенное средство - воздействие на рефлексогенные точки. Выполняется просто: нужно кончиками указательных пальцев растирать основание крыльев носа по часовой стрелке в течение одной-двух минут.

В схему восстановления желательно добавить ароматерапию. Причем этот способ не только помогает восстановить обоняние, но и улучшает процессы отхаркивания. Для пациентов, переболевших COVID-19, невролог советует использовать ароматические масла пихты, ели, кедра. Единственное, что для тех, кто страдает аллергией, желательно перед применением посоветоваться с лечащим врачом.