Замглавы новгородской энергокомпании попался на взятке в 5 млн рублей

Полицейские задержали по подозрению в крупной взятке заместителя директора по инвестиционной деятельности новгородского филиала крупной энергетической компании. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

Предварительно установлено, что в декабре 2020 года подозреваемый подписал договор с подрядной организацией на выполнение ряда работ и поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей региона стоимостью 50 миллионов рублей. При этом фигурант, по данным следствия, потребовал у директора подрядной организации перечислить ему при участии посредника взятку в пять миллионов рублей, пригрозив в противном случае расторгнуть договор.

При передаче взятки посредника задержали полицейские и сотрудники Росгвардии. СУ СК РФ по Новгородской области возбудил уголовные дела в отношении замдиректора филиала компании и посредника. У них проведены обыски, в ходе которых изъята изъята финансовая документация, электронные носители информации и другие предметы, имеющие значение в качестве доказательств.

Заместителю директора уже предъявлено обвинение. В ближайшее время судом будет решен вопрос о его заключении под стражу, отметили в СК.