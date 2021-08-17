Замглавы новгородской энергокомпании попался на взятке в 5 млн рублей

Новости

Мосгорсуд утвердил решение о признании Навального склонным к побегу 14:31
В Екатеринбурге скончался заслуженный артист России Владимир Сизов 14:30
Лавров: "Северный поток-2" построен практически до последней мили 14:30
Талибы временно прекратили все вылеты из аэропорта Кабула 14:21
В Ростове врачи спасли зрение мальчику, которому крыса пробила глаз 14:17
В Кабуле женщины вышли на демонстрацию 14:13
Минск и Москва практически согласовали пакет интеграционных документов 14:07
СК возбудил дело против сотрудника прокуратуры Приморского края 13:47
Замглавы Минпромторга возглавит комиссию по расследованию крушения Ил-112В 13:46
Путин призвал решить вопрос обманутых дольщиков в Ивановской области 13:44
Пострадавшие от паводка или пожара жители ДФО получат выплаты до 1 сентября 13:30
Белорусские юристы оценили сумму ущерба от гитлеровской оккупации 13:27
Михаил Мишустин 19-20 августа посетит Киргизию 13:11
В Вене осудили 54 человека за распространение коронавируса 13:06
Горбачев призвал извлечь уроки из происходящего в Афганистане 13:05
Правительство распространит соцгарантии на ставших сиротами школьников 12:59
Кардиолог объяснил, как вакцинироваться гипертоникам 12:52
Авиакатастрофа Ил-112В под Кубинкой попала на видео 12:48
В Москве проведут аэрацию воздуха из-за жары 12:48
Порядка 20 млрд рублей выделят регионам для переселения людей из аварийного жилья 12:46
Глава РАО: Важна поддержка фундаментальных исследований в сфере образования 12:40
Объем санитарных рубок леса в России сократился на 29% 12:38
Потерпевшим крушение Ил-112В управлял Герой России Николай Куимов 12:26
В авиакатастрофе Ил-112В под Кубинкой погибли все три члена экипажа 12:17
Обновлена методика расчета показателей региональных программ в области энергоснабжения 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
17.08.2021 14:15
Рубрика: Происшествия

Замглавы новгородской энергокомпании попался на взятке в 5 млн рублей

Текст: Алексей Михайлов

Полицейские задержали по подозрению в крупной взятке заместителя директора по инвестиционной деятельности новгородского филиала крупной энергетической компании. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

СК возбудил дело против сотрудника прокуратуры Приморского края

Предварительно установлено, что в декабре 2020 года подозреваемый подписал договор с подрядной организацией на выполнение ряда работ и поставку оборудования и материалов по объектам распределительных сетей региона стоимостью 50 миллионов рублей. При этом фигурант, по данным следствия, потребовал у директора подрядной организации перечислить ему при участии посредника взятку в пять миллионов рублей, пригрозив в противном случае расторгнуть договор.

При передаче взятки посредника задержали полицейские и сотрудники Росгвардии. СУ СК РФ по Новгородской области возбудил уголовные дела в отношении замдиректора филиала компании и посредника. У них проведены обыски, в ходе которых изъята изъята финансовая документация, электронные носители информации и другие предметы, имеющие значение в качестве доказательств.

Заместителю директора уже предъявлено обвинение. В ближайшее время судом будет решен вопрос о его заключении под стражу, отметили в СК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Лавров рассказал о переговорах с ЕС по признанию сертификатов по COVID
Запасы газа на Украине за год снизились на треть
Захарова прокомментировала заявления США о достижении целей в Афганистане
Глава "Вектора" рассказал о новых вакцинах от COVID-19 с 2-3 штаммами
Скончался главный конструктор самолетов Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов
Верховный суд объяснил, как вручать повестки инвалидам
В карте спасения в ДТП опишут все автомобили и способы помощи водителям