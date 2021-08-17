Генеральный план Сочи разработают к ноябрю 2023 года

Генеральный план Сочи разработают до ноября 2023 года. Действующий генплан курорта приняли в 2009 году, он был рассчитан до 2032 года. Однако он не отражает реальную застройку и не предполагает развития. Поэтому приняли решение создать новый документ. Правила застройки курорта обсудили во вторник на заседании градостроительного совета, которое провел в Сочи глава региона Вениамин Кондратьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- Новый генеральный план - это конституция, по которой Сочи будет развиваться в ближайшие годы, - сказал Кондратьев и поручил главе города организовать широкие общественные обсуждения, собрать предложения от жителей города. - Нам нужно опираться в первую очередь на желания людей. Я уверен, что вы создадите такой генплан, который сделает город еще более комфортным и для жителей, и для отдыхающих. То, что вы уже сделали, и что планируете, сделает Сочи курортом мирового уровня.

По его словам, в генплане необходимо предусмотреть участки для школ, детских садов, поликлиник, отразить зоны с ограничениями строительства. Сюда входят 500-метровая прибрежная полоса с требованиями к высотности зданий, границы исторического поселения и объектов культурного наследия, актуальные зоны затопления и подтопления.

Подготовка к реализации разработки генплана ведется параллельно с принятием Стратегии социально-экономического развития курорта до 2030 года. Эксперты проанализировали текущую ситуацию и выявили основные проблемы в развитии Сочи. Это точечная застройка, нехватка социальных объектов, износ коммунальных сетей на 70 процентов, отсутствие берегоукрепления, недостаток пляжей. Кроме того, главная ценность Сочи - уникальная природа. Важно не просто сохранить, а закрепить в Генплане развитие зеленого каркаса.

- Мы заканчиваем муниципальную ревизию всех городских земель, резервируем участки, в первую очередь, под строительство социальных объектов, - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский. - До конца текущего года мы введем в эксплуатацию три новых школы и три детских сада, а до 2030 года планируем построить еще 50 образовательных учреждений. Также на время разработки Генплана приостановили выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов.

Между тем

Созданием документа займется Санкт-Петербургский институт перспективного градостроительства, который ранее работал над генпланом Краснодара. Мэр Сочи Алексей Копайгородский и директор НИИ перспективного градостроительства Павел Спирин подписали соответствующее соглашение.