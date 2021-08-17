Как и на чем донские предприятия экономят миллионы рублей

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россия занимает шестое место в мире по числу рабочих часов в год, но по эффективности труда отечественные предприятия сильно отстают от зарубежных компаний. Одна из причин - нерациональная организация производственных процессов.

В Ростовской области на нескольких десятках предприятий производительность труда выросла почти на 30 процентов. Как удалось это сделать? На одном из участков завода в Белой Калитве, выпускающего алюминиевый профиль, с недавних пор значительно сократилось время выпуска продукции, что сказалось на показателях работы всего предприятия.

- Раньше на автоматическую намотку бумаги на участке упаковки тратилось на целых пять часов больше времени в течение одной смены, чем сейчас, - рассказали в инженерной службе завода.

"АЛ5Юг" участвует в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" всего полгода, а перемены на предприятии уже произошли. Теперь здесь планируют внедрить технологии бережливого производства и на другом участке - на линии анода.

На ростовской швейной фабрике "Элис Фэшн Рус", также использовавшей новый подход к организации рабочего процесса, тестом на производительность труда стало время пошива пары брюк.

- Сначала мы просчитали расстояние, которое проходит наше изделие в процессе изготовления: от раскроя до отправки на склад. Оно составило 210 метров. Специалисты предложили, как его сократить. Для этого в цехах переставили оборудование и поменяли рабочие места. В итоге расстояние уменьшилось до 57 метров, - поделилась опытом директор производственного подразделения Ольга Лысова.

На аксайской птицефабрике для реализации проекта выбрали участок, на котором работники собирали и сортировали яйца. В результате за 11 месяцев удалось сэкономить в общей сложности пять миллионов рублей.

- Нацпроект, в котором нам довелось принять участие, это суперпрограмма, - сказала директор предприятия Наталья Шумечкова. - В первую очередь, привлекла возможность взять инвестиционный кредит под один процент. Ежегодно мы поэтапно занимаемся реконструкцией производственной площадки, сегодня фабрика уже модернизирована на 65 процентов. Однако примерно 35 процентов оборудования нужно заменить, а на это необходимы средства. Еще один большой плюс - уровень экспертов, работающих в программе. Нацпроект позволил привлечь высококлассных аналитиков, которые произвели оценку бизнеса и дали свои рекомендации. По опыту знаю, что такие консультации стоят очень дорого, а мы получили все это даром.

Шумечкова подчеркнула: участие в проекте приносит успех, если предприниматель понимает, что производственные процессы нуждаются в улучшении.

- Нам хотелось работать по-новому, но не всегда было понятно, как экономить финансовые ресурсы, трудозатраты и время, - добавила Наталья Шумечкова. - Надо признать, что где-то мы ошиблись, недосмотрели из-за того, что погружены в решение текущих задач. Экспертная оценка выявила слабые места. Специалисты Федерального центра компетенций помогли исключить потери времени при выполнении вспомогательных операций. Поработали с логистикой и сократили количество транспорта, а, значит, сэкономили на ГСМ и запчастях. Оказалось, что у ряда сотрудников много свободного времени, нам удалось оптимизировать такие производственные процессы. Никого не уволили, но распределили людей с большей пользой. Приобрели две автоматические линии сортировки яйц, это помогло увеличить скорость и качество работы, оптимизировать потери.

В итоге каждый сотрудник стал собирать не 68 яиц в минуту, а 76. Разница существенная - 11 процентов. Кроме того, удалось исключить переработку персонала на участке сбора яиц. В результате повысили не только производительность труда на фабрике, но и зарплату сотрудников.

Эксперты Федерального центра компетенций подготовили типовые решения для оптимизации процессов сбора, сортировки и упаковки яиц. Теперь на Аксайской птицефабрике планируют распространить успешный опыт во всех своих структурных подразделениях.

- В ростовском морском зерновом мультимодальном порту в рамках нацпроекта занялись процессом перевалки зерна, включающим его прием, хранение и отгрузку. На предприятии надеются, что методы бережливого производства значительно ускорят работу на этом участке и, следовательно, в целом конкурентоспособность порта.

По словам министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко, это должно привести к снижению себестоимости продукции и сокращению простоев. С 2019 года, когда донские предприятия начали участвовать в нацпроекте, бесплатное обучение бережливым технологиям прошли полторы тысячи сотрудников. Сейчас более 70 компаний региона применяют ноу-хау. Цель - включить в проект почти 190 предприятий.

Помощь им оказывают сотрудники регионального центра компетенций. Его эксперты помогли создать на 15 производствах так называемые образцы-потоки, которые можно использовать в качестве примеров для внедрения бережливых мер на других производствах.

Среди них - пилотный участок на заводе "ТерраФриго", где специалисты центра компетенций помогли освободить 1 663 квадратных метра полезной площади.

В качестве образцового примера служит и волгодонское ООО "Полесье", где выпускается оборудование для атомной энергетики. Там сокращен маршрут перемещения материалов почти в четыре раза - с 2 102 до 568 метров, что увеличило выработку продукции на этом участке.

Какие же предприятия могут рассчитывать на бесплатную помощь государства при внедрении современных методов производства? Как объяснили в правительстве области, это обрабатывающие, сельскохозяйственные предприятия, транспортные, строительные и с недавних пор торговые фирмы.

В нынешнем году были сняты ограничения по сумме выручки претендентов на участие в нацпроекте. Теперь резидентами могут стать крупные компании, в которых выручка составляет более 400 миллионов рублей. Чтобы стать участником нацпроекта, предприятию нужно зарегистрироваться на сайте производительность.рф и пройти отбор.

Если отбор пройден, к работе приступают эксперты, которые составят план модернизации производственного процесса и проведут обучение сотрудников. Участник нацпроекта получает бесплатный консалтинг в течение полугода, а также существенные финансовые преференции. Например, льготный кредит на пять лет на сумму от 50 до 300 миллионов рублей всего под один процент годовых при погашении основного долга в течение последних двух лет срока займа. На уровне региона можно воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. Также возможна почти стопроцентная компенсация затрат на приобретение основных средств.

Кстати

Нацпроект "Производительность труда" реализуется в России с 2019 года, срок его окончания - 2024 год. Задача - обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых отраслей экономики не менее чем на пять процентов в год к 2024 году за счет внедрения методов бережливого производства.