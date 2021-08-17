Какую технику оружейники юга России представят на форуме "Армия-2021"

До начала крупнейшего в оборонной индустрии события - международного военно-технического форума "Армия-2021" - осталось несколько дней. С 23 августа образцы перспективной бронетехники, новые самолеты, орудия, боеприпасы, стрелковое оружие и амуниция будут экспонироваться в павильонах и на открытых площадках центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка общей площадью свыше 320 тысяч квадратных метров.

Представят свою продукцию в составе государственных корпораций и предприятия оборонно-промышленного комплекса юга России.

Строители вертолетов из Ростова-на-Дону покажут в Подмосковье сразу пять моделей боевых, многоцелевых и военно-транспортных вертолетов. Это потомки легендарного вертолета Ми-24 "Крокодил" - Ми-35М и Ми-35П "Феникс", экспортная версия ударного вертолета Ми-28НЭ и модернизированный после боев в Сирии Ми-28НМ. Одной из звезд обещает стать тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26Т2В. Новая машина позволит значительно повысить мобильность подразделений и возможности войск транспортировать личный состав и грузы.

Отметим, что Ми-26 является самым грузоподъемным в мире серийным вертолетом. На нем установлено 14 международных рекордов, среди которых рекорд подъема груза - 25 тонн на высоту 4 100 метров. Он незаменим для оперативной переброски десантных подразделений и крупногабаритной техники.

Как сообщил "РГ" представитель ПАО "Роствертол", на новейшем вертолете Ми-26Т2В установлен комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, который позволяет в автоматическом режиме выполнять полет по маршруту, выход в заранее заданную точку, заход на посадку, а также предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром. В дополнение к этому на вертолете установлен цифровой пилотажный комплекс, а в кабине появились цветные жидкокристаллические многофункциональные индикаторы, значительно снизившие нагрузку на летный экипаж.

Кроме того, Ми-26Т2В получил новый бортовой комплекс обороны "Витебск", не только обнаруживающий факт угрозы вертолету, но и противодействующий атакующим средствам. Светосигнальное оборудование Ми-26Т2В теперь адаптировано к использованию очков ночного видения, а в кабине вертолета установлены новые энергопоглощающие кресла.

В павильоне Объединенной авиастроительной корпорации у посетителей форума будет возможность ознакомиться с уникальным самолетом-амфибией Бе-200ЧС из Таганрога. Мировую известность гидросамолет получил благодаря тушению лесных пожаров в Турции и Греции, когда российские пилоты "по-военному" сбрасывали контейнеры с реагентами на очаги пожаров. Всего при одной заправке топливом самолет может обрушить на горящие леса до 240 тонн воды.

Необходимо отметить, что финансовая ситуация в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева, где трудятся около семи тысяч человек, довольно сложная. Прошлый год авиапредприятие завершило с убытком в 3,4 миллиарда рублей при выручке, близкой к 7,4 миллиарда.

Однако, по словам генерального директора "ОАК" Юрия Слюсаря, благодаря поддержке государства в отрасли начались позитивные изменения.

- Накопившийся за десятилетия долг предприятий, практически блокировавший их развитие, был частично погашен, а частично реструктурирован. Условием поддержки является принятие комплекса мер для повышения эффективности корпорации. В первую очередь, это сокращение непроизводственных затрат, избыточных уровней управления, исключение дублирования вспомогательных функций. Важно, что при оптимизации работы предприятий и КБ рабочие основных специальностей и инженеры сокращены не будут, - заявил он.

Любителей бронетехники привлечет техника для войск ВДВ. Речь идет о разработанном в конструкторском бюро Волгоградского тракторного завода многоцелевом десантном бронетранспортере "Ракушка". Бронетранспортер способен ходить по любому бездорожью, имея на борту двух членов экипажа и 13 десантников. Эту гусеничную машину, вооруженную двумя 7,62-миллиметровыми пулеметами ПКТМ, можно сбрасывать с самолета на парашютной системе.

Волгоградские конструкторы и инженеры приложили немало усилий к созданию новой боевой машины десанта БМД-4М. На ней установлен боевой модуль "Бахча-У" с цифровой системой управления огнем, 100-миллиметровое орудие, в том числе с выстреливаемыми через ствол управляемыми ракетами "Аркан". Это позволяет вести огонь с закрытой позиции и уничтожать бронированные цели противника, не входя в зону поражения.

В качестве дополнительного вооружения можно использовать 30-миллиметровую автоматическую пушку и пулемет ПКТ. Новый броневик плавает, передвигается по шоссе со скоростью до 70 километров в час и имеет запас хода в полтысячи километров. И самое главное, его можно десантировать с самолетов, при необходимости - с экипажем.

Хотя техника поставляется в войска, но, как отмечают конструкторы, после апробации всегда есть место для модернизации.

О результатах форума "Армия-2021" станет известно в сентябре. На прошлогодней "Армии" было заключено более 40 государственных контрактов на рекордную сумму свыше 1 триллиона 160 млрд рублей. Офицерами Генштаба РФ отобрано и включено в сводный реестр более 300 перспективных инновационных разработок и проектов.

Между тем

Форум "Армия-2021" также пройдет на 26 площадках в 14 субъектах РФ и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Будет задействовано более 300 единиц современной боевой и специальной техники, 20 кораблей и судов, около 70 самолетов и вертолетов.