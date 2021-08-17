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17.08.2021 00:30
Рубрика: Происшествия

На юге России повторный удар стихии залил Новороссийск, Геленджик и Керчь

Текст: Юрий Гень, Илья Изотов (Краснодарский край - Республика Крым)
Российская газета - Столичный выпуск № 185(8536)
Обильные осадки стали причиной затопления еще двух городов на Черноморском побережье Кубани - курортного Геленджика и промышленного Новороссийска. А Керчь в Крыму, где вода едва успела сойти, в ночь на понедельник затопило второй раз.
Ливень затопил не только побережье, но и другие места на Кубани, в том числе Апшеронск. Фото: instagram.com/ mchs_krasnodar Ливень затопил не только побережье, но и другие места на Кубани, в том числе Апшеронск. Фото: instagram.com/ mchs_krasnodar
Ливень затопил не только побережье, но и другие места на Кубани, в том числе Апшеронск. Фото: instagram.com/ mchs_krasnodar

Вернувшийся на восток Крыма мезоциклон вновь привел к подтоплениям 11 улиц и десятков домовладений, а также стадиона имени 50 лет Октября в Керчи. По некоторым адресам спасателям пришлось добираться на надувной лодке. Всего из зон подтопления вчера были эвакуированы восемь человек, в том числе четверо детей. Их временно разместили в детской школе искусств.

Фото: Пресс-служба администрации Керчи
В Керчи построят дамбу для предотвращения новых подтоплений

В Геленджике тоже непогода с ливнем: в ночь на понедельник, всего за несколько часов, выпало 60 миллиметров осадков - это четыре месячные нормы! В городе взвыли сирены, предупреждая жителей об угрозе подтопления. Вскоре из-за непрекращающегося ливня улицы города стали похожими на полноводные реки.

Люди спасались на всем, что может держаться на воде: надувных лодках, матрасах, "бананах". Затопило не только частные дома, но и гостиницы, где сейчас, в разгар курортного сезона, отдыхают тысячи туристов со всех регионов страны. Потоки воды несли по улицам столы и стулья, которые находились на верандах летних кафе. На пляжах, где не было жестких бетонных оснований, вода вымыла целые русла и образовала ручьи.

- Во избежание несчастных случаев было принято решение в центральной части города отключить электричество, - сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов. - В центр стянули необходимую технику.

Тем временем, в соцсетях появились сообщения от туристов о том, что канализация не справляется с хлынувшими потоками и нечистоты уносит в море. Но в компании, которая обеспечивает водоснабжение курорта, эту информацию опровергли.

- Все наши системы действуют в штатном режиме, водообеспечение и водоотведение работает без сбоев, - сообщил в беседе с корреспондентом "РГ" директор компании "Концессии водоснабжения - Геленджик" Алексей Сорокин. - Прорывов канализации не было.

Похожей оказалась ситуация в Новороссийске, где под воду ушли целые улицы, в некоторых местах она доходила до пояса взрослому человеку. Автомобилисты старались перегнать машины на более возвышенные участки, чтобы уберечь их от затопления. Но это удавалось не всем: быстро прибывающая вода мгновенно затапливала автомобили почти по крышу. Один из них застрял в водном плену настолько прочно, что сдвинуть машину не смогли даже шестеро мужчин - авто помог вытащить вездеход пожарного расчета МЧС.

Тем временем в соседней с Новороссийском Анапе вода сошла не везде и на некоторых улицах туристы на прогулку не выходят, а выплывают на надувных лодках. Здороваются и дальше плывут по своим делам. Кое где вода по-прежнему доходит почти до пояса.

- А в Джемете на улице Виноградной люди сделали плот из куска лежака, чтобы на нем перевезти вещи, чтобы их не замочить, - рассказал в своем видео в соцсетях блогер из Анапы Юрий Озаровский.

Удар стихии пришелся по главным курортным городам Черноморского побережья - Геленджику, Новороссийску, Анапе. И в связи с затоплениями многие туристы приняли решение уехать. Пока их количество никто не берется оценить, но на выезде из городов уже можно столкнуться с автомобильными пробками. При этом аэропорты Геленджика и Анапы от подтоплений не пострадали и работают в штатном режиме, увеличения трафика вылета в них нет.

К моменту верстки этого номера "РГ" вода в Геленджике и Новороссийске начала сходить. В результате удара стихии на Кубани затопило в общей сложности больше двух тысяч частных домов и почти 3,5 тысячи придомовых участков в 33 населенных пунктах, но во многих местах сейчас вода уже ушла.

Тем временем

Уровень режима ЧС в Еврейской автономии повышен с регионального до федерального. Причина - второй за лето мощный паводок на Амуре. 16 августа, по данным Дальгидрометцентра, подъем реки достиг пиковых значений.

"Наше село поплыло, воды уже почти по окна", - сообщают жители села Пашково Облученского района. Оно первым встретило гребень паводка.

Не выдержал натиска стихии искусственный земляной вал, прикрывающий село Головино Биробиджанского района. Вода ринулась к населенному пункту. Прорыв заделали быстро: на защиту села встали и его обитатели, и военнослужащие-солдаты вручную укладывали мешки с песком, местные готовили для них обеды и жарили пирожки. Ни один дом не был подтоплен.

Фото: Stanley LOUIS / AFP
В Гаити жертвами землетрясения стали около 1300 человек

Но не всем поселкам так повезло. Вода зашла в семь населенных пунктов, подтоплены четыре дома, 319 приусадебных и 799 дачных участков, 15 километров автодорог и более десяти тысяч гектаров сельхозугодий. Начальник ГУ МЧС России по ЕАО Роман Бойко считает, что из районов, попавших в зону подтопления, необходима эвакуация людей.

- Это более 1,4 тысячи человек, в том числе 362 ребенка. В регионе развернуты пункты временного размещения более чем на 400 мест. Достигнута договоренность с владельцами гостиниц и руководством санатория "Кульдур". В случае ухудшения паводковой ситуации они готовы предоставить места для размещения пострадавших от паводка жителей области, - подчеркнул губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Сотрудники МЧС совместно со специалистами местных администраций, прокуратуры и полиции обходят двор за двором, предупреждают земляков об опасности. А граждане…

- А граждане массово дают письменные отказы от эвакуации, - рассказала сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по ЕАО Лидия Чурилина. - И сегодня в двух пунктах временного размещения у нас всего семь человек, из них один ребенок.

Пик очередного паводка ждут и в Хабаровске. По уточненному прогнозу, гребень, который смещается по Амуру, подойдет к городу до 19 августа. Уровень реки у краевого центра стабильно растет и до отметки "опасное явление" - 600 сантиметров - осталось совсем немного.

Подготовили Татьяна Дмитракова, Александр Филимоненко

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