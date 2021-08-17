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17.08.2021 15:41
Рубрика: Происшествия

На Кубани участник "Свидетелей Иеговы" получил три года колонии

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Абинском районе Краснодарского края суд признал 60-летнего местного жителя виновным в участии в экстремистской организации. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

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Как выяснилось, фигурант был участником религиозной организации "Свидетелей Иеговы", деятельность которой в 2015 году решением Верховного суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории страны.

По данным следствия, обвиняемый ради пропаганды деятельности запрещенного объединения с 2017 по 2021 год проводил в интернете лекции на основе экстремистской литературы, которую хранил у себя.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ РФ по краю.

Как уточнили в пресс-службе Краснодарского краевого суда, в ходе заседания подсудимый не признал свою вину, однако суд по совокупности изученных доказательств счел ее доказанной. Кстати, это уже четвертый приговор, постановленный Абинским районным судом по указанной статье.

Фигуранта приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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