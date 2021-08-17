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17.08.2021 16:27

На упреждение: В Волгоградской области введут новые меры для защиты здоровья

Текст: Валерий Николаев
В Волгоградской области разработан комплекс упреждающих мер для защиты жителей региона перед осенним пиком заболеваемости. Они предусматривают увеличение количества "инфекционных" коек до 8000, дополнительную закупку экспресс-тестов на COVID-19, возобновят работу колл-центры
Фото: iStok Глава региона Андрей Бочаров провел заседание Клинического совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Фото: Пресс-служба губернатора Волгоградской области
Глава региона Андрей Бочаров провел заседание Клинического совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Фото: Пресс-служба губернатора Волгоградской области

- Несмотря на все трудности, принятые на опережение меры профилактического и медицинского характера позволили и позволяют нам удерживать ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, в прогнозируемых параметрах - на напряженном, но стабильном и контролируемом уровне, - подчеркнул на заседании Клинического совета Волгоградской области по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Андрей Бочаров.

Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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К примеру, существенно усилена база лабораторных исследований и продолжают работу амбулаторные центры оказания помощи жителям, заболевшим COVID-19. Пациенты получают бесплатные лекарства, ПЦР- и КТ-диагностику - на эти цели из областного бюджета выделены дополнительные средства.

Проводится массовая вакцинация жителей. Выполняются запланированные программы модернизации действующих и строительство новых медучреждений в рамках создания основ единой современной системы здравоохранения Волгоградской области.

В регионе действует сбалансированный перечень профилактических и ограничительных мер, направленных на снижение скорости распространения коронавирусной инфекции и усилен контроль за их исполнением.

Тем не менее COVID-19 не отступает. Сейчас медики еженедельно фиксируют в три раза больше случаев заражения коронавирусом, чем в мае. Кроме того, скорость распространение новых агрессивных штаммов в 2-3 раза выше, чем это было в прошлом году. На высоком уровне продолжает сохраняться заболеваемость внебольничными пневмониями: втрое выше среднемноголетних значений. Дополнительный фактор риска - более ранний, чем обычно, старт сезона ОРВИ.

Фото: Пресс-служба правительства Волгоградской области
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Дальнейшее возможное осложнение ситуации специалисты связывают сразу с несколькими факторами, в том числе с туристическими поездками в регионы со сложной эпидемиологической обстановкой.

- Все эти вопросы накладывают на органы власти и на медицинскую службу дополнительную нагрузку по обеспечению стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки, а также оказанию плановой и экстренной медицинской помощи на территории Волгоградской области, - сделал акцент губернатор.

По итогам заседания разработан комплекс упреждающих профилактических мер. Они предусматривают увеличение количества "инфекционных" коек до 8000, дополнительную закупку экспресс-тестов на COVID-19, возобновят работу колл-центры, а ряд амбулаторных учреждений будет переведен на круглосуточный режим работы.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоградская область - вперёд, к новым целям

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