На упреждение: В Волгоградской области введут новые меры для защиты здоровья

В Волгоградской области разработан комплекс упреждающих мер для защиты жителей региона перед осенним пиком заболеваемости. Они предусматривают увеличение количества "инфекционных" коек до 8000, дополнительную закупку экспресс-тестов на COVID-19, возобновят работу колл-центры

- Несмотря на все трудности, принятые на опережение меры профилактического и медицинского характера позволили и позволяют нам удерживать ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, в прогнозируемых параметрах - на напряженном, но стабильном и контролируемом уровне, - подчеркнул на заседании Клинического совета Волгоградской области по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Андрей Бочаров.

К примеру, существенно усилена база лабораторных исследований и продолжают работу амбулаторные центры оказания помощи жителям, заболевшим COVID-19. Пациенты получают бесплатные лекарства, ПЦР- и КТ-диагностику - на эти цели из областного бюджета выделены дополнительные средства.

Проводится массовая вакцинация жителей. Выполняются запланированные программы модернизации действующих и строительство новых медучреждений в рамках создания основ единой современной системы здравоохранения Волгоградской области.

В регионе действует сбалансированный перечень профилактических и ограничительных мер, направленных на снижение скорости распространения коронавирусной инфекции и усилен контроль за их исполнением.

Тем не менее COVID-19 не отступает. Сейчас медики еженедельно фиксируют в три раза больше случаев заражения коронавирусом, чем в мае. Кроме того, скорость распространение новых агрессивных штаммов в 2-3 раза выше, чем это было в прошлом году. На высоком уровне продолжает сохраняться заболеваемость внебольничными пневмониями: втрое выше среднемноголетних значений. Дополнительный фактор риска - более ранний, чем обычно, старт сезона ОРВИ.

Дальнейшее возможное осложнение ситуации специалисты связывают сразу с несколькими факторами, в том числе с туристическими поездками в регионы со сложной эпидемиологической обстановкой.

- Все эти вопросы накладывают на органы власти и на медицинскую службу дополнительную нагрузку по обеспечению стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки, а также оказанию плановой и экстренной медицинской помощи на территории Волгоградской области, - сделал акцент губернатор.

По итогам заседания разработан комплекс упреждающих профилактических мер. Они предусматривают увеличение количества "инфекционных" коек до 8000, дополнительную закупку экспресс-тестов на COVID-19, возобновят работу колл-центры, а ряд амбулаторных учреждений будет переведен на круглосуточный режим работы.